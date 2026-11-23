Mihaela Šumahera su u sklopu oporavka od teške povrede glave vozili u automobilu Mercedes AMG, da se sjeti zvuka motora i staze

Izvor: Profimedia

Od stravične nesreće na skijanju u decembru 2013. godine malo je ili nimalo informacija o stanju Mihaela Šumahera (57), kultnog vozača Formule 1 i jednog od najvećih u istoriji. Njegova porodica strogo bira ko može da uđe u dom i ne dopušta da procuri bilo kakva istina o Šumijevom stanju.

U takvoj situaciji, izuzetnu pažnju javnosti izazvala je informacija objavljena na desetogodišnjicu nesreće na Alpima u Švajcarskoj. Tada je objavljeno u njemačkom "Bildu" da su Šumahera vozili u automobilu marke Mercedes AMG da bi mu stimulisali mozak i pokrenuli njegove uspomene.

Vidi opis Šumahera vozili u Mercedesu AMG, da se sjeti: Tim od 15 stručnjaka pratio njegovo stanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARCUS BRANDT / AFP / Profimedia Br. slika: 30 1 / 30 Izvor: ROLAND WEIHRAUCH / AFP / Profimedia Br. slika: 30 2 / 30 Izvor: A3397 Gero Breloer / DPA / Profimedia Br. slika: 30 3 / 30 AD Izvor: Bildbyran / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 30 4 / 30 Izvor: Profimedia Br. slika: 30 5 / 30 Izvor: MAURICIO LIMA / AFP / Profimedia Br. slika: 30 6 / 30 AD Izvor: OLIVER BERG / AFP / Profimedia, Křenek Jiří / ČTK / Profimedia Br. slika: 30 7 / 30 Izvor: AP/Vianney Le Caer, EPA/DIEGO AZUBEL, EPA/Christian Bruna Pool Br. slika: 30 8 / 30 Izvor: ROLAND WEIHRAUCH / AFP / Profimedia Br. slika: 30 9 / 30 AD Izvor: CARMEN JASPERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 30 10 / 30 Izvor: RAINER JENSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 30 11 / 30 Izvor: EPA/Mazen Mahdi Br. slika: 30 12 / 30 AD Izvor: AP, Profimedia Br. slika: 30 13 / 30 Izvor: Profimedia Br. slika: 30 14 / 30 Izvor: Profimedia Br. slika: 30 15 / 30 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 30 16 / 30 Izvor: Profimedia Br. slika: 30 17 / 30 Izvor: Printskrin Br. slika: 30 18 / 30 AD Izvor: AP, Printscreen Br. slika: 30 19 / 30 Izvor: AP, Printscreen Br. slika: 30 20 / 30 Izvor: AP Br. slika: 30 21 / 30 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 30 22 / 30 Izvor: Profimedia Br. slika: 30 23 / 30 Izvor: Profimedia Br. slika: 30 24 / 30 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 30 25 / 30 Izvor: Profimedia Br. slika: 30 26 / 30 Izvor: EPA/OLIVER MULTHAUP Br. slika: 30 27 / 30 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 30 28 / 30 Izvor: Profimedia Br. slika: 30 29 / 30 Izvor: Profimedia Br. slika: 30 30 / 30 AD

U tom automobilu sa motorom visokih performansi Šumaher je vožen u sklopu pažljive, 24-časovne njege koju mu pružaju njegovi najbliži (prije svih supruga Korina), kao i medicinsko osoblje koje brine o njemu. Šumahera su vozili u Mercedes AMG-u da bi mu mozak stimulisali poznatim zvucima, da bi pokušali da ga podsjete na decenije koje je proveo na trkačkim stazama.

Šampion Formule 1 sa Benetonom i Ferarijem bio je okružen medicinskim timom od 15 ljekara, masera i asistenata, koji mu pružaju najbolju moguću pomoć. Za to vrijeme, njegova supruga Korina je uvela najstroža pravila ko može da ga vidi. U tom jako uskom krugu ljudi je i legendarni funkcioner Ferarija i Svjetske automobilske federacije, Žan Tod. Takođe, Šumahera je uživo vidio i Luka Badoer, bivši test-vozač Ferarija tokom najslavnijih, Šumaherovih godina italijanskog tima.

Prethodno je 2021. godine snimljen dokumentarac za Netfliks, kada je Korina podijelila rijetke informacije o njegovom stanju. Tada je otkrila da on nastavlja sa rehabilitacijom nakon povreda koje su mu promijenile život i dodala da je "drugačiji, ali je tu".

"Nedostaje mi Mihael"

Izvor: A3397 Gero Breloer / DPA / Profimedia

Njegov brat Ralf, i sam nekadašnji pobjednik F1 trka, priznao je da "stvari više nisu kao nekad".

"Nedostaje mi onaj stari Mihael. Život je ponekad nepravedan. Mihael je tokom cijelog života imao mnogo sreće, ali onda se desila ova tragična nesreća. Srećom, napredna medicina pruža mnogo mogućnosti. Ipak, više ništa nije kao prije", govorio je Ralf Šumaher.

Korina i Mihael Šumaher vjenčali su se 1995. godine. Imaju dvoje djece, kćerku Đinu-Mariju i sina Mika, koji je krenuo očevim stopama i postao vozač Formule 1, a poslije toga se prebacio na "Indi kar" seriju.

Šumaher je osvojio dvije uzastopne titule 1994. i 1995. godine sa Benetonom, prije nego što je nanizao pet uzastopnih šampionskih naslova sa Ferarijem od 2000. do 2004. Vratio se sportu nakon kratke penzije 2010. godine i proveo tri sezone u Mercedesu, prije nego što se definitivno povukao 2012. – samo godinu dana prije stravične nesreće na skijanju.