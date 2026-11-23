Trebinjski klub oprostio se od dugogodišnjeg člana Leotara.

Izvor: Promo/RK Leotar Trebinje

Tužne vijesti stižu iz Trebinja. Mladi rukometaš Stefan Spaić (27) je preminuo, potvrdili su iz RK Leotara.

"Sa velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o iznenadnom odlasku našeg Spaje, Stefana Spaića.

Stefan je bio dugogodišnji član Rukometnog kluba Leotar i dio naše velike sportske porodice. Iako već neko vrijeme nije bio aktivno uz ekipu, ostao je dio našeg Leotara, naših uspomena i zajedničke sportske priče.

Teško je pronaći prave riječi kada se opraštamo od nekoga ko je još toliko toga imao pred sobom. Otišao si prerano, Spaja, a iza sebe ostavio uspomene koje ćemo čuvati i sjećanje koje neće izblijediti.

U ovim teškim trenucima, u ime svih članova, igrača, trenera i prijatelja kluba, porodici Spaić upućujemo iskreno saučešće. Dijelimo vašu bol i tugu zbog nenadoknadivog gubitka.

Dragi Spaja, jednom Leotar – uvijek Leotar. Zauvijek ćeš biti dio naše porodice. Počivaj u miru, neka ti je vječna slava", saopšili su iz Leotara.