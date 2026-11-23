Mile Svilar otkriva bol zbog propuštenog Svjetskog prvenstva i neostvarenu želju da bude dio reprezentacije Belgije.

Izvor: YouTube/CRONACHE DI SPOGLIATOIO

Bivši "A" reprezentativac Srbije Mile Svilar priznao je koliko ga je boljelo to što tokom ljeta nije bio sa reprezentacijom (Belgije) na Svjetskom prvenstvu u Americi.

"Mogao sam da budem tamo, mogao sam da proživim neka drugačija, nova osjećanja. Ja sam na odmoru, a tamo je mnogo igrača protiv kojih sam igrao koji i dalje rade ono što najviše volimo", jedino je što je rekao sin Ratka Svilara, bivšeg srpskog i jugoslovenskog golmana.

Podsjetimo, Mile Svilar je zauvijek rekao "zbogom" reprezentaciji Srbije poslije samo jednog nastupa, a uoči Svjetskog prvenstva u Americi trudio se da uz pomoć advokata opet postane reprezentativac svoje rodne Belgije, ali to nije moguće - niti će biti.

Srbija je definitivno i nepovratno izgubila čuvara mreže Rome i jednog od najboljih golmana svijeta, a Belgija ga nije dobila nazad. Zato će Svilar i narednih godina gledati mečeve nacionalnog tima preko TV-a ili sa tribina.

Svilar "odjavio" i Piksija i Paunovića

Izvor: MN PRESS

Bivši selektor Srbije Dragan Stojković Piksi bez uvijanja je objasnio svojevremeno kako stoje stvari u Svilarovom slučaju.

"Znate već o čemu se radi, bili smo obaviješteni od sportskog direktora Rome da on ne želi više da brani za Srbiju, mada ne znam ni kad je branio, branio je jednom. Nismo izgubili ništa, njegova je odluka, poštujem svačiju odluku i nema tu velike priče. Neće biti poziva, naravno. Koji su razlozi, naravno, ne ulazim, to su njegove privatne stvari i pustimo momka da ima svoju karijeru kakvu ima", rekao je Stojković još prije dvije i po godine.

Pokušao je i Veljko Paunović.

"Razgovarao sam sa njim. Zvao sam Svilara i puno igrača koji su bili da kažemo pod nekim znakom pitanja. U razgovoru sa njim sam shvatio da je odlučio da više ne igra za reprezentaciju. Iako sa svim dobrim razlozima, ljudskim i profesionalnim. Da ne otkrivam neke razloge, žao mi je, ali sam pokušao da imam taj pristup, da pokažem svakom igraču da je važan i da ima mjesto ukoliko želi da bude ovdje", rekao je Paunović u intervjuu za "Arenu sport" prošle godine.