Danko Lazović ističe važnost stabilizacije Partizana i smanjenja duga, uz obećanje boljih dana za klub.

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Partizana Danko Lazović sa velikom gorčinom u ustima izašao je sa suđenja crno-bijelih i bivšeg direktora Miloša Vazure. Ispred "Palate pravde" govorio je iskreno, na momente i emotivno i obećao sigurno bolje dane za klub, uz obećanje da FK Partizan neće proći kao RK Partizan koji se urušio poslije izbora.

"Iskren da budem, nemam neki poseban utisak, osim zaključka da sve ovo mora da prestane. I ja se iskreno nadam da će se tome konačno stati na put. Bili ste prisutni, mogli ste da čujete sve. Međutim, ne radi se ovdje samo o slučaju Miloša Vazure, ovo je mnogo širi kontekst. Mora da prestane praksa i razmišljanje: 'Nema veze, pa šta ako postoji dug, važni su samo rezultati na terenu.' Ne, rezultati su plod stabilizacije, dobrog poslovanja i zdravog sistema. Zato vjerujem da ovaj slučaj može biti dobar i plodonosan primjer za sve nove sportske radnike koji će, nadam se, doći u srpski fudbal", prenio je "Sportisimo" Lazovićevo obraćanje novinarima pred Palatom pravde.

Partizan prolazi kroz istorijsku jesen i niže poraze i sa Aleksandrom Stanojevićem (dva) kao i pod vođstvom Saše Ilića (sedam). Da li postoji "Plan B"?

"Ova uprava neće dozvoliti da ode iz kluba na način na koji se to desilo u Rukometnom klubu Partizan, gdje je prethodna uprava otišla, a klub je maltene prestao da postoji. To se u fudbalskom klubu neće desiti. Naš cilj je da napravimo zdrav i održiv sistem. Posebno u novonastaloj situaciji u državi, moramo da pronađemo stabilan model finansiranja, s obzirom na to da mi već šest mjeseci tekuće obaveze finansiramo isključivo sopstvenom transfer-politikom."

Da li će klub od ljeta krenuti boljim putem?

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"Mislim da je to jedini put za Partizan. Govorim u lično ime - ja ne vidim drugi način. Ne vjerujem da će neko doći i reći: 'Evo, donosim 20, 30 ili 50 miliona evra i krećemo.' Smatram da je to u ovom trenutku nerealno, pa čak i nemoguće. Naravno, ako takav čovjek dođe, ja ću mu prvi postaviti crveni tepih i sa zadovoljstvom ću zamijeniti svoju kancelariju za mjesto na tribinama.

Međutim, moramo se osloboditi te kulture koja se uvukla u naš fudbal - da je važno samo biti prvi, pa makar dugovi rasli, a da će ih 'neko drugi vraćati'. Niko od nas u ovoj upravi nije vaspitan na taj način i mi nemamo pravo tako da radimo. Da mi je takav model poslovanja na početku predočen, nikada ga ne bih prihvatio.

Mislim da je danas mnogo značajnije to što svi zaposleni redovno primaju plate i što je ukupan dug kluba smanjen. Rezultati će doći kao posljedica tog rada. Da li ćemo mi tada biti u Partizanu? To je drugo pitanje. Ali onaj ko dođe poslije nas, zateći će Partizan u neuporedivo boljoj finansijskoj situaciji."

Koliki je okvirno dug kluba u ovom trenutku?

"Nezahvalno je davati precizne brojke jer u ovom momentu nemam tačan presjek stanja poreskog duga, ali procjena je da on sada iznosi oko 30 do 32 miliona evra. Predsjednik kluba Rasim Ljajić je nedavno i izjavio da je dug pao na taj nivo, i to je tačno."

Šta će se dogoditi u predstojećem prelaznom roku?

"Moje lično mišljenje je da prvo moramo da sačekamo da se završe ove preostale tri utakmice. Nakon toga, svi moramo da sjednemo za sto – tu prije svega mislim na novog šefa stručnog štaba, sportskog direktora, predsjednika i Upravni odbor – da vidimo koji je naš dalji put. Svakodnevni pritisci su ogromni i moramo dobro da procijenimo koji je pravac najbolji. Ako dođe do tranzicije, ona mora da se sprovede na način kakav Partizan zaslužuje. Dosta je bilo ratova. Ovoj upravi nije do ratovanja, naš jedini interes je Partizan i da njemu bude bolje."

"Devet poraza? Taj niz se neće ponoviti"

Govorio je generalni direktor crno-bijelih i o devet poraza i katastrofalnom stanju na tabeli.

"Slažem se da je činjenica da Partizan ima devet poraza u prvenstvu, ali mislim da se takav niz više nikada neće ponoviti. To je splet raznoraznih okolnosti, a dijelom i sportske nesreće. Ne aboliram pritom nikoga od nas zaposlenih, možda smo i mi negdje pogriješili u transfer-politici. Ali i pored svega toga, tvrdim da ovaj tim kvalitetom ne zaslužuje 10. mjesto na tabeli. U maju ćemo podvući crtu, pa ćete moći da mi kažete da li sam bio u pravu ili ne."

Da li će Lazović i saradnici ostati u klubu?

"Vjerujem da ćemo nastaviti da radimo i da će Skupština kluba biti održana u januaru ili februaru. Iskren da budem, sve ovo veoma umara i iscrpljuje. Konstantno trpite kritike. Nisam sebe, kao sportskog radnika, zamišljao po sudovima, zamišljao sam ovaj posao potpuno drugačije. Da nije u pitanju Partizan, i ja i ostali članovi uprave bismo odavno digli ruke. Međutim, znamo koliko je važno da proces ozdravljenja koji smo započeli dovedemo do kraja. On traje već dvije godine, sada ulazimo u treću. Ona je najteža, baš zbog navedenih razloga, ali ne smije se zaboraviti u kakvom smo stanju preuzeli klub.

Partizan je prije dvije godine samo bivšim fudbalerima i trenerima dugovao 13 miliona evra. Sedam miliona dugovalo se drugim klubovima, a pet miliona agentima. To su ogromni dugovi, i to bez uračunatog poreza! Klub je praktično bio pred gašenjem."

"Patrik Andrade? To su strašni udarci za budžet"

"Najdrastičniji primjer je Patrik Andrade - igrač koji je odigrao samo 26 utakmica za Partizan, a preko Arbitražnog suda naplatio je dva miliona evra bruto. To su strašni udarci za budžet. Navijač, naravno, očekuje samo pobjedu u subotu, ali mora da ga zanima i ova strana priče. Ovo su naslijeđeni, suštinski problemi, i ovakve greške ne smiju nikada više da se ponove. To je suština svega."

Da li postoji "Plan B" ako Partizan ostane ispod crte?

"Partizan neće ostati ispod crte, toga smo svi svjesni. Ovo je neočekivana situacija i ovaj tim nije za ovu poziciju. Naš 'plan B' je da Partizan mora da počne da pobjeđuje. I to će se desiti. Kada pričamo o prvom timu, ključno je da u ove preostale tri utakmice - dvije u prvenstvu i jednoj u Kupu - napravimo dobru atmosferu i ostvarimo sve tri pobjede. Kup nam je posebno važan jer taj trofej Partizanu donosi siguran odlazak u Evropu."

"Daću vam primjer Dragojevića i Ugrešića"

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Šta ako ne bude tih devet poraza?

"To bi bio težak period. Upravo zbog ogromnog naslijeđenog duga, mi smo primorani da štedimo na svim poljima. Ova treća godina nam je krucijalna. Postojao je rizik - da li da pravimo iskorak koji bi nas potencijalno vratio na 57 miliona evra duga? Zajedničkom odlukom Upravnog odbora, predsjednika i svih članova, donijeli smo odluku da je za klub mnogo značajnije da izgura ovaj težak period stabilizacije. Ovo nije alibi, mi smo spremni da podnesemo odgovornost za sportske rezultate. Ali, ponavljam, naša glavna obaveza je da onaj ko dođe poslije nas, ne zatekne situaciju kakvu smo mi zatekli u oktobru 2024. godine.

Na proljeće će Partizan izaći iz ove rezultatske krize, a već sada je finansijski mnogo stabilniji. Daću vam jedan primjer - 21. oktobra se talentovanim momcima iz omladinske škole, Vanji Dragojeviću i Ognjenu Ugrešiću, dugovalo između 14 i 15 plata. Imali su pravni osnov da bez obeštećenja napuste klub. Mi smo to zaustavili. Benefit toga je da će Partizan u budućnosti na ta dva igrača iz svoje škole moći da zaradi blizu 11 miliona evra. Partizan to sebi više ne smije da dozvoli. U prošlosti se dešavalo da talentovana djeca odlaze iz kluba upravo zbog neizmirenih obaveza. Tome smo stali na put."