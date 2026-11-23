Tajson Fjuri otkriva u dokumentarcu da mu je dijagnostikovana šizofrenija i bipolarni poremećaj, govoreći o svojim borbama sa mentalnim zdravljem.

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Britanski bokserski šampion svijeta Tajson Fjuri (38) otkrio je u "Netfliksovom" dokumentarcu o sebi da su mu dijagnostikovani šizofrenija i bipolarni poremećaj.

Mediji prenose da je Tajson Fjuri to šokantno priznanje iznio u svom predstojećem filmu o sebi, prikladno nazvanom "Tajson Fjuri" ("Fury" - bijes, srdžba), koji izlazi kasnije ovog mjeseca.

U dokumentarcu, Fjuri kaže da je dijagnozu dobio neposredno nakon što je postao svjetski šampion u teškoj kategoriji poslije pobjede nad Vladimirom Kličkom 2015. godine.

"Riječi ne mogu da objasne tamu"

Vidi opis Tajsonu Fjuriju dijagnostikovana šizofrenija: "Imam i bipolarni poremećaj, riječima ne mogu da opišem tamu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kevin Quigley / dmg media / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

"Kralj cigana" takođe govori i o tome da mu je 2017. godine dijagnostikovan bipolarni poremećaj. Osvrćući se na obje dijagnoze, Tajson navodno u dokumentarcu kaže: "Riječi ne mogu da objasne tamu u kojoj sam se nalazio. Došao sam iz žive verzije dubina paklene vatre. I u nekim trenucima sam 100% mislio da ću završiti u tapaciranoj sobi sa zaključanim vratima, i to me je neviđeno plašilo."

Fjuri je dalje ispričao da se budio usred noći sa "parališućom anksioznošću" koju nije mogao da prevaziđe. Rekao je da je konačno otišao kod psihijatra iz Londona, koji mu je postavio niz pitanja na osnovu kojih se pokazalo da ima "depresiju, anksioznost i bipolarni poremećaj".

Tajsonova supruga Paris Fjuri i njegov otac Džon Fjuri takođe u dokumentarcu govore o Tajsonovim problemima sa mentalnim zdravljem.