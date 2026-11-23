Aleks Mumbru naglašava izazov igranja u Beogradu, gdje će Crvena zvezda pokušati da nastavi svoj dobar niz u Evroligi protiv Virtusa.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u utorak dočekuje Virtus iz Bolonje u 14. kolu Evrolige od 19 sati. Možda italijanski tim koji vodi Aleks Mumbru ne stoji najbolje na tabeli elitnog takmičenja, pošto je tek 15. sa skorom 5-8, ali daleko od toga da je riječ o timu protiv kojeg je pobjeda u Beogradskoj areni upisana.

Virtus je postao znatno praćeniji tim od trenutka kad je pobijedio Panatinaikos Željka Obradovića, pa je jasno da pred crveno-bijelima nije lak zadatak. Ipak, i Mumbru zna da u Beogradu neće biti lako.

Vidi opis Mumbru upozorio pred Zvezdu: "Mnogi od nas nikada nisu igrali u takvoj atmosferi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

"Crvena zvezda igra veoma dobro i dolazi poslije pobjede u Evroligi na gostovanju Barseloni. Po mom mišljenju, jedna je od najboljih ekipa kada je riječ o fizičkoj snazi koju može da nametne na terenu, a uz to ima i nekoliko veoma talentovanih igrača. Očekuje nas težak meč, posebno zato što dobro znamo da nikada nije lako igrati u Beogradu. Prije svega, moraćemo da budemo mentalno spremni kako bismo mogli da se borimo tokom cijele utakmice", rekao je trener Virtusa.

"Mnogi nisu igrali u takvoj atmosferi"

Aleks Mumbru se još jednom osvrnuo na navijače Crvene zvezde koji će nesumnjivo biti šesti igrač tima Ibona Navara. Španski trener je još jednom podvukao da će u Beogradskoj areni biti napeta atmosfera na koju njegovi igrači nisu navikli.

"Želimo da u utorak na pravi način završimo ovaj prvi dio sezone, pred pauzu. Mnogi od nas nikada nisu igrali u tako vatrenoj atmosferi kakva nas očekuje u Beogradu, zbog čega ćemo morati da budemo maksimalno koncentrisani i konstantni, uz najbolji mogući pristup kako bismo mogli da se ravnopravno nadmećemo", zaključio je Aleks Mumbru.