Košarkaški savez Srbije oštro reagovao na izjavu Ibona Navara o prioritetima kluba i reprezentacije. "Nije njegovo da priča o finansijama, bezobrazna je izjava"

Izvor: MN PRESS

Košarkaški savez Srbije oštro je osudio izjavu trenera Zvezde Ibona Navara o tome da reprezentacija ne može da bude prioritet crveno-bijelima, kao i da su klubovi ti koji plaćaju igrače.

"Košarkaški savez Srbije najoštrije osuđuje izjavu trenera KK Crvena zvezda Ibona Navara. Nije njegovo da priča ko finansira igrače, a pošto je to već pokrenuo, država Srbija u značajnoj mjeri finansira igrače, a i trenere KK Crvena zvezda. Izjava Navara je, pored toga što je nespretna i neprimjerena i, da ne kažemo, bezobrazna. Navaro bi trebalo da pokaže više razumijevanja za značaj reprezentacije Srbije i potrebu da se najboljim igračima omogući nastup u nacionalnom dresu, a naročito ako se ima u vidu da raspolaže sa 13 stranaca", piše u saopštenju Saveza.

"Selektor reprezentacije Srbije nije tražio sve domaće igrače, imajući u vidu i obaveze KK Crvena zvezda. Molimo gospodina Navara da nas ubuduće poštedi ovakvih izjava jer je to u interesu kompletne košarke u Srbiji i nadamo se da se to više neće ponoviti", takođe je navedeno.

Pozvana četvorica iz Zvezde

Vidi opis KSS oštro napao Zvezdu zbog riječi Ibona Navara: "Nije njegovo to da priča, bezobrazna je izjava" Ognjen Dobrić sa rođendanskom tortom u Areni Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Dušan Milenković / ATA images Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 5 / 5

Selektor Srbije Dušan Alimpijević pozvao je za utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. četvoricu igrača Zvezde - Dejana Davidovca, Ognjena Dobrića i Vojina Medarevića. Oni će igrati za "orlove" u mečevima protiv Litvanije (26. novembra) i Italije (29. novembra).

Njihov tim će prije toga u utorak igrati meč Evrolige protiv Virtusa u Beogradu.

Šta je Navaro rekao o reprezentaciji?

Poslije pobjede protiv Cibone, trener Zvezde Ibon Navaro otvorio je temu utakmica reprezentacije usred sezone i zgusnutog rasporeda Evrolige.

"Šta želite da uradim? Da li želite da srpske igrače odmorimo zbog reprezentacije ili šta želite da uradim? Možemo i igrače da pitamo šta oni žele - da li žele da igraju u utorak i četvrtak? Moramo da procijenimo situaciju, ali ovo je teško."

Španac je govorio u dahu.

"Ko plaća igrače? Prioritet je za nas utakmica u utorak. Poslije toga ćemo ih, naravno, koristiti, a selektor reprezentacije Srbije će odlučiti koliko minuta mogu da igraju. Ali mi ne možemo da biramo igrače razmišljajući o reprezentaciji. To nije ozbiljno. Dakle, odlučićemo", kazao je trener crveno-bijelih.