Trener Litvanije Rimas Kurtinaitis objavio je spisak za meč protiv Srbije, ali bez Valančijunasa i još nekoliko ključnih igrača.

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Trener reprezentacije Litvanije Rimas Kurtinaitis je nedavno objavio spisak od 24 imena koja bi mogla da se nađu na putu Srbiji, ali je u međuvremenu došlo do promjena. Tim koji će sa "orlovima" igrati u Kaunasu broji 14 igrača, za duel koji je na programu u četvrtak od 17.30 sati.

Već je poznato da Jonas Valančijunas neće biti dio nacionalnog tima, a kako stvari stoje u reprezentaciji Litvanije neće biti ni Rokas Jokubaitis, Eimantas Bendžijus i Arturas Gudaitis. Trenutni plan je da Kurtinaitis okupi 13 igrača, a da im se Ignas Šargijunas pridruži u srijedu, čime će spisak biti kompletiran.

Vidi opis Litvanija spremila tim za Srbiju i BiH: Fali Valančijunas, evo ko će igrati protiv "orlova" i "zmajeva" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Kavin Mistry / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Spisak reprezentacije Litvanije za Srbiju:

Plejmejkeri: Augustas Marčuljonis, Kristupas Žemaitis, Vaidas Karinjauskas;

Bekovi: Dovidas Gedraitis, Dejvidas Sirvidis, Margiris Normantas;

Krila: Ignas Brazdejkis, Gitis Radzevičijus;

Krilni centri: Osvaldas Olisevičijus;

Centri: Marek Blaževič, Gabrijelijus Maldunas, Laurinas Birutis, Gitis Masijulis.

Moguće su promjene

Kao što smo već i navikli, kako se timovima budu priključivali evroligaši, tako će i treneri mijenjati sastave. Očekuje se da jedan broj evroligaša ne bude dostupan za prvi susret, ali bi timu mogli da se stave na raspolaganje već za drugi meč, u ovom slučaju je u pitanju Bosna i Hercegovina.

Prema tome, moglo bi se dogoditi da Valančijunas bude dio tima za meč "zmajeva". Jedino što je izvjesno jeste da zbog povreda u timu neće biti Arturas Gudaitis, Ejmantas Bendžijus i Ažuolas Tubelis, a sve su šanse da i Rokas Jokubaitis ne odbrani boje tima u ovim FIBA kvalifikacionim prozorima.