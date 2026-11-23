Uoči meča sa Virtusom, Ognjen Dobrić govori o formi Zvezde i povratku Čime Monekea, ističući potrebu za energijom i fokusom.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Crvene zvezde Ognjen Dobrić izjavio je danas u Beogradu da je Virtus težak protivnik i istakao da "crveno-bijeli" nisu unaprijed upisali pobjedu na meču 14. kola Evrolige. Košarkaši Zvezde dočekaće u utorak od 19 časova Virtus u 14. kolu Evrolige. Kapiten crveno-bijelih je govorio o bivšem klubu, ali i o saigraču Čimi Monekeu i aktuelnoj temi o njegovoj igri u timu sa Malog Kalemegdana.

"Jako dobro igraju, sa puno tranzicija, energično, sa puno poena. Igraju neopterećeno, svoju igru u svakom trenutku i to im je dalo rezultat. Moramo da budemo fokusirani na svoju igru. Šutiraju svi, trče dobro. Svi su uključeni, najveća opasnost je tranzicija", rekao je Dobrić na konferenciji za medije.

Crvena zvezda se trenutno nalazi na šestom mjestu na tabeli Evrolige sa osam pobjeda i pet poraza, dok je Virtus na 15. poziciji sa skorom 5/8. "Pobjeda nije unaprijed upisana. Težak protivnik, to svi znaju. Već smo imali sastanke, već smo se pripremali za njih. Korak po korak, da zajedno dođemo do pobjede", dodao je košarkaš Zvezde.

"Moneke je normalan dio ekipe"

Dobrić je potom prokomentarisao povratak Čime Monekea u tim protiv Cibone.

"Moneke je pokazao da nema nikakvih problema i da je normalan dio ekipe. Sve funkcioniše normalno, njemu nije potrebno posebno privikavanje. Vjerujem da će biti na svom nivou. Odigrao je jednu dobru utakmicu, što mu je bilo potrebno", naveo je Dobrić.

Košarkaši Crvene zvezde su u prethodnom kolu Evrolige u gostima poslije produžetka savladali Barselonu 103:100.

"Pokušavamo da igramo našu igru od početka. Bio je i pad forme, što je normalno na ovoliki broj utakmica. Pobjeda protiv Barselone dosta znači da se vratimo u pobjednički kolosijek. Značila bi nam i velika podrška navijača protiv Virtusa. Težak je period, dosta gostovanja, tako da nećemo igrati pred našom publikom", zaključio je Dobrić.