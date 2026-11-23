Dušan Alimpijević se oglasio pred put u Litvaniju i novembarske mečeve u kvalifikacijama za Mundobasket.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Reprezentacija Srbije igra dva meča u novembarskim kvalifikacijama za Mundobasket 2027. Prvo gostuje Litvaniji 26. novembra, pa 29. dočekuje Italiju u "Pioniru". Uoči puta u Klajpedu se oglasio selektor Dušan Alimpijević.

"Ispred nas je prvi od dva predstojeća najvažnija prozora u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Poredeći ovaj i prošli novembarski prozor, mogu da kažem da je primjetna izuzetno drugačija atmosfera u komunikaciji sa igračima i njihovoj želji da se odazovu za ove prozore uprkos naporima kroz koje prolaze u svojim klupskim sezonama", rekao je Alimpijević za zvaničan sajt KSS-a.

Nije htio da otkriva ko će se naći na konačnom spisku, trebalo bi u srijedu da saopšti igrače na koje računa za Litvaniju.

"Mogu da kažem da na današnji dan, ako, u ime Boga, svi budu zdravi, svi koji su se našli na spisku 24 igrača konkurišu za predstojeće dvije utakmice. Takođe, svjesni smo da je ovo situacija koja naizgled, i za one naivne, djeluje izuzetno dobro, ali ovo je ipak jedna situacija koja od nas zahtijeva pun oprez jer praktično još ništa nije riješeno", poručio je Alimpijević.

Srbija je drugu fazu kvalifikacija počela pobjedama protiv reprezentacija Islanda u Beogradu i Italije u Pezaru. Ekipa selektora Alimpijevića ima učinak od šest pobjeda i dva poraza, ispred je Turska (8-0), a iza Italija (5-3), Litvanija (4-4), Bosna i Hercegovina (3-5) i Island (3-5).

Ko je na spisku Alimpijevića

Vidi opis Dušan Alimpijević progovorio o spisku reprezentacije Srbije: "Mogu da kažem jedno" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 5 / 5



Aleksa Avramović, Filip Barna, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Nikola Đurišić, Marko Gudurić, Petar Kovačević, Balša Koprivica, Arijan Lakić, Andrej Lučić, Vladimir Lučić, Vanja Marinković, Vojin Medarević, Vasilije Micić, Dušan Miletić, Luka Mitrović, Stefan Momirov, Jovan Novak, Filip Petrušev, Uroš Plavšić, Alen Smailagić, Lazar Stefanović i Nikola Tanasković. Selektor Dušan Alimpijević objavio je širi spisak, a najveće iznenađenje je povratak Vladimira Lučića. Evo koga je sve pozvao za predstojeća dva meča:Aleksa Avramović, Filip Barna, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Nikola Đurišić, Marko Gudurić, Petar Kovačević, Balša Koprivica, Arijan Lakić, Andrej Lučić, Vladimir Lučić, Vanja Marinković, Vojin Medarević, Vasilije Micić, Dušan Miletić, Luka Mitrović, Stefan Momirov, Jovan Novak, Filip Petrušev, Uroš Plavšić, Alen Smailagić, Lazar Stefanović i Nikola Tanasković.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:23 Alimpijević: Micić, Bogdanović, Petrušev i Marković nisu dobili dozvole klubova da igraju Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)