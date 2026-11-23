Fudbaler Barselone Lamin Jamal propustiće predstojeću utakmicu Lige šampiona protiv Sabaha zbog lakše povrede desnog skočnog zgloba, saopštio je u ponedjeljak katalonski klub.

Izvor: Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Jamal oseća blagu nelagodnost u desnom skočnom zglobu. Iz predostrožnosti će propustiti utakmicu protiv Sabaha, a biće na raspolaganju za meč protiv Deportiva naredne nedjelje", navedeno je u saopštenju Barselone.

Barselona će u srijedu od 18.45, na gostujućem terenu u Bakuu, igrati protiv Sabaha, u utakmici petog kola ligaške faze Lige šampiona.

Četiri dana nakon toga, klub iz Katalonije će igrati na gostujućem terenu protiv Deportivo La Korunje, u meču 14. kola španske Primere.

Jamal je ove sezone odigrao ukupno 17 utakmica, postigao 13 golova i upisao 13 asistencija za aktuelnog prvaka Španije.

(MONDO/agencije)