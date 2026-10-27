Zašto Lamin Jamal nije osvojio Zlatnu loptu? "Izbušili" ga iz reprezentacije Španije

Zbog toga što je reprezentacija Španije bila kolektiv, a ne tim u kome dominira jedan igrač, Lamin Jamal nije osvojio Zlatnu loptu.

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Hari Kejn je osvojio Zlatnu loptu za sezonu 2025/26, na iznenađenje mnogih u Londonu. Pričalo se da se najveće šanse daju Kilijanu Mbapeu, potom i Laminu Jamalu, međutim engleski napadač je zbog sjajnih partija u dresu Bajerna, kao i zatim na Svjetskom prvenstvu, podigao najvažniji individualni trofej u fudbalu.

Zašto je nije dobio Lamin Jamal, kada je sa Španijom bio prvak svijeta, a sa Barselonom je osvojio titulu u La Ligi? I za to postoji vrlo zanimljiva teorija koju je iznio Vensan Garsija, glavni urednik "Frans fudbala", magazina koji dodjeljuje nagradu.

Zašto je Lamin Jamal izgubio Zlatnu loptu?

Prema riječima Vensana Garsije, to je zato što su glasovi za španske fudbalere bili podijeljeni. Lamin Jamal završio je treći u poretku iza Mbapea i Kejna, između ostalog jer su drugi novinari nagrađivali i Rodrija, Kukurelju i još neke druge fudbalere Španije iza kojih je odlično Svjetsko prvenstvo.

Garsija je objasnio da su glasovi za španske fudbalere bili podijeljeni jer je reprezentacija nastupila kao izuzetno snažan tim, zbog čega je bilo teško izdvojiti pojedinca, gdje na kraju Lamin Jamal - zaista i nije bio najbolji. Rodri je bio prvi igrač tima.

"Glasovi su se donekle raspršili među španskim igračima. Španija je bila izuzetno snažna kao kolektiv, zbog čega je bilo teško izdvojiti pojedinca koji se posebno istakao. Treba uzeti u obzir i to da je Lamin Jamal svjetski prvak, ali je postigao samo jedan gol, a turnir je počeo povrijeđen. Članovima žirija bilo je teško da procijene ko se od španskih igrača najviše istakao i daju prednost jednom u odnosu na ostale", rekao je glavni urednik Frans fudbala.

"Ako analiziramo glasove, vidimo da su se u španskoj reprezentaciji, koja je osvojila Svjetsko prvenstvo, oni podijelili između Rodrija i Lamina Jamala. Rodri je u tom glasanju oduzeo dio glasova Lamini Jamalu", objasnio je Garsija.

Koliko je bilo blizu?

Garsija je otkrio i da je trka između Kejna i Mbapea bila izuzetno neizvjesna, te da je zaista nekoliko glasova odlučilo. Engleski napadač na kraju je osvojio nagradu, ali mu je Francuz bio veoma blizu.

"Ove godine bilo je nekoliko ozbiljnih kandidata. Kada je riječ o dvojici najbližih konkurenata, Hariju Kejnu i Kilijanu Mbapeu, odlučivale su zaista sitnice. Razlika u bodovima između Kejna i Mbapea manja je od one između Rodrija i Vinisijusa 2024. godine. Tada je iznosila 41 bod, a ni to nije bila velika razlika", rekao je Garsija, s tim da zvanični rezultati još nisu objavljeni

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