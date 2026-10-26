Šta je to Lamin Jamal nosio na reveru? Ružičasti detalj postao glavna tema večeri

Lamin Jamal na dodeli Zlatne lopte nosio je ružičasti detalj na reveru, koji je izazvao brojne reakcije i pitanja o njegovom značenju.

Izvor: Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia

Španski reprezentativac Lamin Jamal (19) pojavio se na svečanosti dodjele Zlatne lopte u Londonu u elegantnom izdanju, ali je jedan neobičan detalj na njegovom odijelu privukao gotovo jednaku pažnju kao i sama borba za prestižnu fudbalsku nagradu. Krilni napadač Barselone na reveru je nosio veliki roze ukras koji je izazvao brojne reakcije i pokrenuo pitanje - šta je zapravo želio da poruči tim detaljem?

Pogledajte kako je izgledao Lamin Jamal na dodjeli Zlatne lopte:

Jamal je na ceremoniju stigao u društvu djevojke Ines Garsije, a par je zajedno pozirao na crvenom tepihu. Dok su fotografi bilježili njihov dolazak, pažnju je privukao neobičan predmet na fudbalerovom sakou. Ružičasti ukras bio je toliko upadljiv da su se mnogi zapitali da li je riječ o cvijetu, modnom detalju ili nečemu sasvim drugačijem.

Pojedini su ga uporedili sa morskom ribom lavom, samo u roze boji i spljoštenog oblika. Ipak, izgledom je podsjećao i na cvijet, pa se pojavila i mogućnost da je u pitanju simboličan detalj koji ima posebno značenje za mladog fudbalera ili njegovu djevojku.

Šta predstavlja roze cvijet?

Zasad nema potvrđenog objašnjenja šta je Jamal nosio na reveru, niti je poznato da li ukras ima posebno značenje. Moguće je da je u pitanju samo modni izbor, ali je njegov neobičan izgled učinio da postane jedna od tema večeri. Kako nije sigurno šta znači detalj na reveru, nije sigurno i čiji brend nosi Jamal - u jedijima se vodi polemika da je u pitanju Dolče i Gabana ili Šanel.

Upravo taj detalj nakratko je skrenuo pažnju sa onoga zbog čega je Jamal bio među glavnim imenima na ceremoniji - borbe za Zlatnu loptu, najveće individualno priznanje u svjetskom fudbalu.

I dok se o njegovom nastupu i budućnosti na terenu mnogo govori, ružičasti ukras ostao je mala misterija večeri. Da li je imao simboličnu poruku ili je jednostavno bio dio njegovog modnog izdanja, zasad nije razjašnjeno. Jedno je sigurno: Jamal je uspio da privuče poglede i detaljem koji gotovo niko nije očekivao.

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