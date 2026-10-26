21 : 58 Lamin Jamal nagrađen Lamin Jamal dobio je nagradu za najvećeg mladog talenta. Priznanje mu je uručio Andrej Ševčenko. "Pozdrav svima. Hvala vam za nagradu, volio bih da je ovo priznanje dobio moj saigrač Pau Kubarsi koji igra fenomenalno. Zahvalan sam za ovo priznanje, hvala Barseloni, Španiji, uradiću sve što je do mene da nastavim da igram dobro", poručio je Jamal koji je ovo priznanje osvojio treću godinu zaredom. LAMINE YAMAL IS THE 2026 MEN YOUNG TALENT OF THE YEAR!✅ 2024✅ 2025✅ 2026 The Spanish wonderboy is unstoppable.#ballondor with @adidasUK https://t.co/06xA9tnaS2 — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

21 : 47 Mbape se već namjestio Mbape se već namjestio na svoje mjesto i čeka početak ceremonije. Kylian is already seated! #ballondor https://t.co/1n5QkgqPnO — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

21 : 38 Zašto ceremonija kasni? Ceremonija je trebalo da počne u 20 časova, ali nije još uvijek. Očekuje se da bi trebalo za desetak minuta da počne. Šta je problem? Ogromne gužve u saobraćaju u Londonu. "Da, velike su gužve i ja sam kasnio", rekao je Rodri koji je dobio nagradu prošle godine.

21 : 29 Lamin je stigao Konačno je Lamin Jamal stigao, tako da su sada tu sva trojica favorita. Ceremonija uskoro počinje. Lamine Yamal, we've been waiting for you! #ballondor https://t.co/VMR0z1GQff — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

21 : 19 Kejn: "Stvarno ne znam" Kejn je jedan od trojice favorita, ali tvrdi da ne zna ko je pobjednik. "Ne znam, zaista. Niko od nas ne zna ko je pobjednik. Zato je sve dodatno zanimljivije. Čekamo i mi", nasmijao se Kejn.

21 : 13 Kejt Skot: Nemam pojma ko je pobjednik Novinarka Kejt Skot će uz Tjerija Anrija da vodi program. Tvrdi da niko još ne zna kome će nagrada da ode u ruke. "Niko iz produkcije ne zna, nemamo ime. Ni u skriptama koje smo dobili. Niko ne zna", rekla je Kejt. ️| Kate Scott reveals that even the Ballon d’Or production team DOES NOT know who will win tonight! “Not even the production team knows. Even in the script, there are no questions for the winner. There’s no name. It’s just top secret.”“I’m super excited because I just don’t know who’s going to win.”On inspiring the next generation of female football presenters:“When I was coming up, I used to watch Match of the Day. There was no female host that I ever watched.”“If I know that there are some girls at home somewhere watching and going, ‘Oh, I’d like to do that girl’s job,’ and because I do it, they get to think that it’s an open door for them.”“That’s a blessing for me, for sure.” ❤️ — CentreGoals. (@centregoals)October 26, 2026

21 : 09 Stigli su Kejn i Olise Saigrači iz Bajerna Hari Kejn i Majkl Olise su stigli u London. Harry Kane & Michael Olise! #ballondor https://t.co/svOrLU24S9 — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

21 : 09 Mbape je stigao Kilijan Mbape je stigao u London na dodjelu. Bonsoir Kylian Mbappé! #ballondor https://t.co/SixfOjS5k8 — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

21 : 06 Organizatori se pravdali Posluhe velike greške i objave tri teksta o tome da je nagradu dobio Kejn, Mbape i Jamal, oglasili su se organizatori. "Napravili smo tekstove unaprijed, kako bismo bili spremni. Ne znamo kako je došlo do objave, ali vam to pokazuje da apsolutno niko ne zna ko je pobjednik."

21 : 06 Ronaldo je stigao, da uruči nagradu Legendarni Brazilac Ronaldo je stigao na ceremoniju i otkrio da će upravo on da uruči "Zlatnu loptu" pobjedniku. Ronaldo is in the house! Watch the Ballon d'Or ceremony live on @DAZNFootball#ballondor https://t.co/qK3ViP6bnZ — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

20 : 26 Nevjerovatna greška organizatora Dobitnik Zlatne lopte je... Neko od trilinga - Mbape, Jamal, Kejn. Sve to je ispratila nevjerovatna greška na zvaničnom sajtu. Možda će vas zanimati Fudbal | Pre 1 h Otkriven dobitnik Zlatne lopte, tri puta: Nevjerovatna greška napravila haos pred dodjelu

20 : 22 Tu je i Majkl Oven Dobitnik Zlatne lopte iz 2001. godine Majkl Oven je stigao u London. The 2001 Ballon d'Or winner, Michael Owen, on the red carpet in London#ballondor https://t.co/DPrZjsPO2Z — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

19 : 52 Metjuzova porodica je stigla Zbog Stenlija Metjuza, prvog dobitnika ovog priznanja, ova ceremonija se održava u Londonu i na dodjelu je stigla njegova familija. The family of Stanley Matthews, first Ballon d'Or winner ever, is on the red carpet#ballondor https://t.co/D8DyRWqm6B — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

19 : 52 Lista je skraćena na 10 imena Lista je skraćena na 10 imena - Usman Dembele, Erling Holand, Hari Kejn, Hviča Kvarachelija, Kilijan Mbape, Lionel Mesi, Majkl Olise, Fabijan Ruiz, Rodri i Lamin Jamal.

19 : 51 Belingem je na 11. mjestu Dakle, na 11. mjestu je Džud Belingem iz Real Madrida. Ranked at the 11st place of the 2026 Ballon d’Or @BellinghamJude@realmadrid@England#ballondor https://t.co/93KYvXWuCU — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

19 : 12 Hakimi i Kubarsi Ašraf Hakimi (PSŽ) je na 13. jestu, dok je Pau Kubarsi (Barselona) ispred njega. Ranked at the 12nd place of the 2026 Ballon d’Or Pau Cubarsí@FCBarcelona@SEFutbol#ballondor https://t.co/KfvScAPWbG — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

19 : 00 Kakva greška na zvaničnom sajtu Na zvaničnom sajtu "Zlatne lopte" su napravili veliku grešku i objavili tri teksta sa naslovima "Lamin Jamal osvojio Zlatnu loptu, ovo su njegovi najbolji potezi", zatim "Hari Kejn osvojio Zlatnu loptu, ovo su njegovi najbolji potezi" i "Kilijan Mbape osvojio Zlatnu loptu", ovo su njegovi najbolji potezi". : The official Ballon d'Or website has ACCIDENTALLY uploaded Harry Kane winning the award! https://t.co/13uVgj1XZa — The Touchline | (@TouchlineX)October 26, 2026

18 : 59 Rajs i Vitinja Rajs (Arsenal) je na 15. mjestu, dok je Vitinja (PSŽ) ispred njega. Ranked at the 14th place of the 2026 Ballon d’Or @vitinha@PSG_inside@selecaoportugal#ballondor https://t.co/NHCl2fSfB3 — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

18 : 59 Tores je 16. Feran Tores je golom donio Španiji titulu na Svjetskom prvenstvu i nalazi se na 16. mjestu. Ranked at the 16th place of the 2026 Ballon d’Or @FerranTorres20@FCBarcelona@PSG_inside@SEFutbol#ballondor https://t.co/oiULJ5vvp2 — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

18 : 58 Vinisijus na 17. mjestu Na 17. mjestu se nalazi Vinisijus iz Real Madrida koji je prošle godine bio jedan od favorita. Ranked at the 17th place of the 2026 Ballon d’Or Vinícius Jr.@realmadrid@CBF_Futebol#ballondor https://t.co/T5bq0ZKMYH — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

18 : 58 Neveš i Kukurelja Lista je sve manja, na 19. mjestu je Žoao Neveš (PSŽ), dok je ispred njega Mark Kukurelja (Real Madrid). Ranked at the 19th place of the 2026 Ballon d’Or João Neves@PSG_inside@selecaoportugal#ballondor https://t.co/Qs2J35t1C8 — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

18 : 57 Ko je na listi od 20. do 30. mjesta? Stigla je i zvanična objava igrača koji su plasirani od 20. do 30. mjesta na listi najboljih igrača. Na 20. mestu je Vilijan Paćo (PSŽ), slijede Gabrijel (Arsenal), Lautaro Martinez (Inter), Nuno Mendeš (PSŽ), Luis Dijaz (Bajern), Markinjos (PSŽ), Dajot Upamekano (Bajern), Bruno Fernandeš (Mančester Junajted), Julijan Kinjones (Al Kadisa), dok 29. poziciju dijele Saliba iz Arsenala i Sadio Mane iz Al Nasra. Ranked at the 24th place of the 2026 Ballon d’Or @LuisFDiaz19@FCBayern@FCFSeleccionCol#ballondor https://t.co/wm3oBJdBPU — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

18 : 32 Zašto je dodjela u Londonu? Prvi put se dodjela "Zlatne lopte" održava van Francuske i biće u Londonu, u teatru "London paladijum". Zašto? Zbog legendarnog engleskog fudbalera Stenlija Metjuza koji je prije tačno 70 godina postao prvi osvajač Zlatne lopte u istoriji. Women's Ballon d'Or ranking reveal is about to start... stay tuned! Follow the ceremony live on https://t.co/WrVGTh51OO, with analysis and data from the London Palladium!#ballondor https://t.co/W7O9pwtjGg — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

18 : 31 Ko osvaja Zlatnu loptu? Dodela Zlatne lopte održava se u Londonu i večeras će biti poznato ko će da je dobije. Kao favoriti proglašeni su Lamin Jamal, Kilijan Mbape i Hari Kejn.