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DODJELA ZLATNE LOPTE, UŽIVO: Jamal dobio prvu nagradu, ali se glavna još čeka 0

Večeras će se u Londonu održati dodjela Zlatne lopte.

Kome ide Zlatna lopta? Rodri je osvojio prošle godine, dok se ove godine ističu tri kandidata - Lamin Jamal (Barselona), Kilijan Mbape (Real Madrid) i Hari Kejn (Bajern Minhen). Ima tu još nekoliko imena koja su opticaju, ali djeluje da će biti neko od njih trojice.

Dešavanja sa dodjele iz Londona pratite na MONDU.

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
21:58

Lamin Jamal nagrađen

Lamin Jamal dobio je nagradu za najvećeg mladog talenta. Priznanje mu je uručio Andrej Ševčenko.

"Pozdrav svima. Hvala vam za nagradu, volio bih da je ovo priznanje dobio moj saigrač Pau Kubarsi koji igra fenomenalno. Zahvalan sam za ovo priznanje, hvala Barseloni, Španiji, uradiću sve što je do mene da nastavim da igram dobro", poručio je Jamal koji je ovo priznanje osvojio treću godinu zaredom.

21:47

Mbape se već namjestio

Mbape se već namjestio na svoje mjesto i čeka početak ceremonije.

21:38

Zašto ceremonija kasni?

Ceremonija je trebalo da počne u 20 časova, ali nije još uvijek. Očekuje se da bi trebalo za desetak minuta da počne. Šta je problem? Ogromne gužve u saobraćaju u Londonu.

"Da, velike su gužve i ja sam kasnio", rekao je Rodri koji je dobio nagradu prošle godine.

21:29

Lamin je stigao

Konačno je Lamin Jamal stigao, tako da su sada tu sva trojica favorita. Ceremonija uskoro počinje.

21:19

Kejn: "Stvarno ne znam"

Kejn je jedan od trojice favorita, ali tvrdi da ne zna ko je pobjednik.

"Ne znam, zaista. Niko od nas ne zna ko je pobjednik. Zato je sve dodatno zanimljivije. Čekamo i mi", nasmijao se Kejn.

21:13

Kejt Skot: Nemam pojma ko je pobjednik

Novinarka Kejt Skot će uz Tjerija Anrija da vodi program. Tvrdi da niko još ne zna kome će nagrada da ode u ruke.

"Niko iz produkcije ne zna, nemamo ime. Ni u skriptama koje smo dobili. Niko ne zna", rekla je Kejt.

21:09

Stigli su Kejn i Olise

Saigrači iz Bajerna Hari Kejn i Majkl Olise su stigli u London.

21:09

Mbape je stigao

Kilijan Mbape je stigao u London na dodjelu.

21:06

Organizatori se pravdali

Posluhe velike greške i objave tri teksta o tome da je nagradu dobio Kejn, Mbape i Jamal, oglasili su se organizatori.

"Napravili smo tekstove unaprijed, kako bismo bili spremni. Ne znamo kako je došlo do objave, ali vam to pokazuje da apsolutno niko ne zna ko je pobjednik."

21:06

Ronaldo je stigao, da uruči nagradu

Legendarni Brazilac Ronaldo je stigao na ceremoniju i otkrio da će upravo on da uruči "Zlatnu loptu" pobjedniku.

20:26

Nevjerovatna greška organizatora

Dobitnik Zlatne lopte je... Neko od trilinga - Mbape, Jamal, Kejn. Sve to je ispratila nevjerovatna greška na zvaničnom sajtu.

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20:22

Tu je i Majkl Oven

Dobitnik Zlatne lopte iz 2001. godine Majkl Oven je stigao u London.

19:52

Metjuzova porodica je stigla

Zbog Stenlija Metjuza, prvog dobitnika ovog priznanja, ova ceremonija se održava u Londonu i na dodjelu je stigla njegova familija.

19:52

Lista je skraćena na 10 imena

Lista je skraćena na 10 imena - Usman Dembele, Erling Holand, Hari Kejn, Hviča Kvarachelija, Kilijan Mbape, Lionel Mesi, Majkl Olise, Fabijan Ruiz, Rodri i Lamin Jamal.

19:51

Belingem je na 11. mjestu

Dakle, na 11. mjestu je Džud Belingem iz Real Madrida.

19:12

Hakimi i Kubarsi

Ašraf Hakimi (PSŽ) je na 13. jestu, dok je Pau Kubarsi (Barselona) ispred njega.

19:00

Kakva greška na zvaničnom sajtu

Na zvaničnom sajtu "Zlatne lopte" su napravili veliku grešku i objavili tri teksta sa naslovima "Lamin Jamal osvojio Zlatnu loptu, ovo su njegovi najbolji potezi", zatim "Hari Kejn osvojio Zlatnu loptu, ovo su njegovi najbolji potezi" i "Kilijan Mbape osvojio Zlatnu loptu", ovo su njegovi najbolji potezi".

18:59

Rajs i Vitinja

Rajs (Arsenal) je na 15. mjestu, dok je Vitinja (PSŽ) ispred njega.

18:59

Tores je 16.

Feran Tores je golom donio Španiji titulu na Svjetskom prvenstvu i nalazi se na 16. mjestu.

18:58

Vinisijus na 17. mjestu

Na 17. mjestu se nalazi Vinisijus iz Real Madrida koji je prošle godine bio jedan od favorita.

18:58

Neveš i Kukurelja

Lista je sve manja, na 19. mjestu je Žoao Neveš (PSŽ), dok je ispred njega Mark Kukurelja (Real Madrid).

18:57

Ko je na listi od 20. do 30. mjesta?

Stigla je i zvanična objava igrača koji su plasirani od 20. do 30. mjesta na listi najboljih igrača.

Na 20. mestu je Vilijan Paćo (PSŽ), slijede Gabrijel (Arsenal), Lautaro Martinez (Inter), Nuno Mendeš (PSŽ), Luis Dijaz (Bajern), Markinjos (PSŽ), Dajot Upamekano (Bajern), Bruno Fernandeš (Mančester Junajted), Julijan Kinjones (Al Kadisa), dok 29. poziciju dijele Saliba iz Arsenala i Sadio Mane iz Al Nasra.

18:32

Zašto je dodjela u Londonu?

Prvi put se dodjela "Zlatne lopte" održava van Francuske i biće u Londonu, u teatru "London paladijum". Zašto? Zbog legendarnog engleskog fudbalera Stenlija Metjuza koji je prije tačno 70 godina postao prvi osvajač Zlatne lopte u istoriji.

18:31

Ko osvaja Zlatnu loptu?

Dodela Zlatne lopte održava se u Londonu i večeras će biti poznato ko će da je dobije. Kao favoriti proglašeni su Lamin Jamal, Kilijan Mbape i Hari Kejn.

18:31

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