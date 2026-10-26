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Otkriven dobitnik Zlatne lopte, tri puta: Nevjerovatna greška napravila haos pred dodjelu

Otkriven dobitnik Zlatne lopte, tri puta: Nevjerovatna greška napravila haos pred dodjelu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Na zvaničnom sajtu Zlatne lopte pojavilo se da su sva trojica igrača pobjednici, u odvojenim tekstovima, što je izazvalo zabunu.

Ko je dobitnik Zlatne lopte pojavila se greška na sajtu Izvor: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia

Ko će dobiti Zlatnu loptu? Odgovor na to pitanje dobićemo večeras. Glavni favoriti su Lamin Jamal (Barselona), Hari Kejn (Bajern) i Kilijan Mbape (Real Madrid). Zbog toga je jedan potez zbunio cijeli svijet.

Naime, na zvaničnom sajtu ovog prestižnog priznanja pojavila su se tri odvojena teksta koja su podigla buru. U njima je pisalo da je svako od spomenute trojice dobitnik "Zlatne lopte" i zanimljivosti o svima njima.

Prvo se pojavio tekst o Kejnu što je ekspresno završilo na društvenim mrežama kao "otkrivanje dobitnika", ali se u razmaku od par minuta pojavio sličan tekst o Mbapeu i Jamalu.

Kako su se ovakve greške dogodile i šta se dešava, to još uvijek niko ne zna...

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Tagovi

Zlatna lopta fudbal Lamin Jamal Hari Kejn Kilijan Mbape

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