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Cijeli svijet priča o reakciji Lamina Jamala: Izgubio "Zlatnu loptu" i nije mogao da prihvati

Cijeli svijet priča o reakciji Lamina Jamala: Izgubio "Zlatnu loptu" i nije mogao da prihvati

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Lamin Jamal je iznenađen što nije osvojio Zlatnu loptu, dok je Hari Kejn zasluženo dobio nagradu za sezonu 2025/26.

Reakcija Lamina Jamala nakon Zlatne lopte Izvor: Twitter/@TouchlineX/Screenshot

Engleski napadač Hari Kejn zasluženo je dobio nagradu "Zlatna lopta" za sezonu 2025/26, u kojoj je dominirao sa Bajernom i stigao je do bronzane medalje sa reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi. Mnogi su očekivali da će nagrada otići prije u ruke Kilijana Mbapea ili Lamina Jamala, ali to se nije desilo i neke je manje ili više iznenadilo...

Može se reći da je najviše bio iznenađen Lamin Jamal, jedan od trojice favorita za nagradu, koji jedva da je čestitao Hariju Kejnu kada je saznao da je i ove sezone ostao bez "Zlatne lopte", kao prošle godine kada ju je dobio Usman Dembele.


Naravno, nije to ništa promijenilo kod Harija Kejna koji je održao pobjednički govor, nakon što je dobio čestitke u Londonu.

On je zahvalio organizatorima Frans fudbala i Zlatne lopte, kao i svima koji su glasali za njega, ističući koliko je konkurencija ove godine bila jaka. Čestitao je ostalim dobitnicima i nominovanim, a posebnu zahvalnost uputio saigračima iz Bajerna, trenerima i stručnom štabu, naglašavajući da su ga svakodnevni rad, međusobno nadmetanje i visoki standardi učinili boljim igračem i čovjekom. Zahvalio je rukovodstvu minhenskog kluba što mu je ukazalo čast da nosi njegov dres, kao i treneru Vensanu Kompaniju, kome je poželio brz oporavak. Istakao je i značaj reprezentacije Engleske, saigrača, selektora Tomasa Tuhela i stručnog štaba, ponosan što ima priliku da bude kapiten nacionalnog tima.


Nije zaboravio ni Totenhem, u kojem je odrastao kao fudbaler od svoje 11. godine, niti navijače svih klubova za koje je igrao. Posebno se zahvalio brojnim trenerima koji su uticali na njegov razvoj, svom dugogodišnjem fizioterapeutu Alehandru Elorijagi Klaraku, kao i porodici svoje supruge, koja ga podržava još od njegove 18. godine.

Lamin Jamal ipak dobio nagradu

Mladi fudbaler Španije i Barselone dobio je na kraju nagradu za najboljeg mladog fudbalera svijeta, iako mnogima djeluje da ju je odavno prerastao. Ima samo 19 godina, a već godinama igra na nivou koji ga svrstava ne samo u najbolje mlade igrače planete, nego najbolje igrače svijeta.

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Tagovi

Zlatna lopta Lamin Jamal fudbal

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