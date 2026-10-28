Otac Lamina Jamala napravio haos: Napao konobaricu na aerodromu zbog jakne

Otac Lamina Jamala je bio dio skandala, Munir Nasraui je na aerodromu napravio haos.

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Lamin Jamal nije dobio "Zlatnu loptu", otišla je u ruke Harija Kejna. Talenat, način igre i sve što radi na terenu čine fudbalera Barselone jednim od najboljih na planeti. Međutim, ono što radi van terena, kako on, tako i njegova porodica, čini da ga ljudi ne vole toliko.

Tako je njegov otac Munir Nasraui završio u centru skandala uoči dolaska u London na ceremoniju dodjele "Zlatne lopte". Prema informacijama španskog portala "El Espanjol" na aerodromu je nastao haos zbog poteza koji je napravio otac španskog igrača.

"Sve je počelo kada je stavio svoju jaknu na mjesto gdje to nije dozvoljeno. Konobarica koja radi na aerodromu ga je zamolila da je skloni, ali je onda nastao haos. Završilo se tako što je Munir pljunuo konobaricu u facu. Na kraju je intervenisala policija i riješila problem", stoji u tekstu.

Vijest još uvijek nije zvanično potvrđena, nisu se pojavili snimci, ali s obzirom na ponašanje njegovog oca i sve šta je porodica radila od kada je Jamal postao superstar, niko nije pretjerano iznenađen ponašanjem...

: Mounir Nasraoui, father of Lamine Yamal, was involved in a VIOLENT altercation in the airport before boarding a plane to London for the Ballon d’Or gala.Everything started when he placed his jacket on a place where it's not allowed. A waitress from the airport staff told him to remove it, but the discussion ended up becoming more serious.It ended with Nasraoui SPITTING in the waitress' face. A by-stander tried to intervene, but Lamine's father grabbed a chair and tried to throw it to the man.In the end, the police had to step in and the matter was resolved.— @elespanolcom — The Touchline | (@TouchlineX)October 27, 2026