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Otac Lamina Jamala napravio haos: Napao konobaricu na aerodromu zbog jakne

Otac Lamina Jamala napravio haos: Napao konobaricu na aerodromu zbog jakne

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Otac Lamina Jamala je bio dio skandala, Munir Nasraui je na aerodromu napravio haos.

Otac Lamina Jamala napao konobaricu Izvor: Christian Bertrand / Alamy / Profimedia, Bagu Blanco / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia

Lamin Jamal nije dobio "Zlatnu loptu", otišla je u ruke Harija Kejna. Talenat, način igre i sve što radi na terenu čine fudbalera Barselone jednim od najboljih na planeti. Međutim, ono što radi van terena, kako on, tako i njegova porodica, čini da ga ljudi ne vole toliko.

Tako je njegov otac Munir Nasraui završio u centru skandala uoči dolaska u London na ceremoniju dodjele "Zlatne lopte". Prema informacijama španskog portala "El Espanjol" na aerodromu je nastao haos zbog poteza koji je napravio otac španskog igrača.

"Sve je počelo kada je stavio svoju jaknu na mjesto gdje to nije dozvoljeno. Konobarica koja radi na aerodromu ga je zamolila da je skloni, ali je onda nastao haos. Završilo se tako što je Munir pljunuo konobaricu u facu. Na kraju je intervenisala policija i riješila problem", stoji u tekstu.

Vijest još uvijek nije zvanično potvrđena, nisu se pojavili snimci, ali s obzirom na ponašanje njegovog oca i sve šta je porodica radila od kada je Jamal postao superstar, niko nije pretjerano iznenađen ponašanjem...

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Lamin Jamal, Zlatna lopta
Izvor: UEFA
Izvor: UEFA

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Lamin Jamal

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