Reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović obavio je detaljne ljekarske preglede u Juventusovom medicinskom centru "JMedical" nakon što je zbog bola u lijevoj potkoljenici na poluvremenu napustio utakmicu protiv Venecije.

Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Iako se zvanični rezultati testiranja još čekaju, u taboru "Stare dame" nema mjesta pesimizmu. Ipak, kako se Alajbegović u klub vratio umoran poslije reprezentativnih obaveza i duela BiH sa Švedskom i Rumunijom, stručni štab na čelu sa Lućanom Spaletijem odlučio je da ništa ne rizikuje, prenosi "Tuttosport".

Zbog toga mladi krilni fudbaler sigurno neće nastupiti u predstojećem meču Lige Evrope protiv Omonije, gdje bi njegovo mjesto u startnoj postavi trebalo da zauzme Žeremi Boga.

Ukoliko nalazi potvrde da nema težeg oštećenja, cilj medicinskog tima je da Alajbegović bude potpuno spreman za nedjeljno gostovanje Komu u Seriji A.

Iako je u italijanskim medijima bio među najgore ocijenjenim igračima Juventusa protiv Venecije (4:0), navijači "bjankonera" jako poštuju mladog fudbalera BiH, što pokazuje i detalj po izlasku iz klupske ambulante, gdje ga je dočekala grupa pristalica "Stare dame" zbog fotografisanja i autograma.

Visite terminate al JMedical per Alajbegovic https://t.co/BGNJaYpWsG — ilBiancoNero (@ilbianconerocom)November 23, 2026

(MONDO)