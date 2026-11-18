Reprezentativac Srbije Aleksa Terzić oglasio se na Instagramu kratkom porukom ispod objave Kerima Alajbegovića, dan nakon što je mladi fudbaler Bosne i Hercegovine izjavio da u baražu Lige nacija priželjkuje upravo srpski tim.

Izvor: MN PRESS

Lijevi bek "orlova" nije ostao dužan nekadašnjem klupskom kolegi, pa je u komentarima ispod Alajbegovićeve objave ostavio kratku i jasnu poruku.

"Čekam te", napisao je Terzić, uz emotikone mišića i crvenog srca.

Ova prepiska izazvala je dosta pažnje na društvenim mrežama, a dolazi kao nastavak prijateljskog odnosa dvojice fudbalera. Naime, Terzić i Alajbegović su prošle sezone dijelili svlačionicu u redovima Salzburga, prije nego što je talentovani bh. reprezentativac ostvario transfer u Juventus.

Ostaje da se vidi da li će im žrijeb, koji je zakazan u petak u 12 sati, ispuniti želju i spojiti Bosnu i Hercegovinu i Srbiju u predstojećem baražu Lige nacija.

(MONDO)