Selektor BiH Sergej Barbarez sumirao je utakmicu sa Rumunijom, u kojoj je njegova ekipa stigla do pobjede (2:1).

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Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine uspješno je zaključila nastup u grupnoj fazi Lige nacija velikim trijumfom nad selekcijom Rumunije. Izabranici Sergeja Barbareza slavili su nakon preokreta rezultatom 2:1.

Iako je Danijel Birliđa u ranoj fazi utakmice doveo goste u vodstvo savladavši Martina Zlomislića, bh. tim je smogao snage za potpuni preokret – izjednačenje je donio Benjamin Tahirović u finišu prvog poluvremena, dok je pobjedonosni pogodak postigao Esmir Bajraktarević završnici susreta.

Nakon utakmice, selektor Sergej Barbarez osvrnuo se na težinu meča, karakter svoje ekipe, ali i na taktičke zamisli koje su donijele rezultat.

Vidi opis Velika pobjeda "zmajeva" i jasna poruka Barbareza: "Upozorenje za sve - možemo mnogo!" 17.11.2026. Zenica - Stadion Bilino polje, utakmica Bosna i Hercegovina – Rumunija, UEFA Liga nacija / 17.11.2026. Zenica - Bilino Polje Stadium, Bosnia and Herzegovina vs Romania, UEFA Nations League / Benjamin Tahirović. FOTO/PHOTO: Feđa Krvavac/NFSBiH/FFBiH 17.11.2026. Zenica - Stadion Bilino polje, utakmica Bosna i Hercegovina – Rumunija, UEFA Liga nacija / 17.11.2026. Zenica - Bilino Polje Stadium, Bosnia and Herzegovina vs Romania, UEFA Nations League / Ermin Mahmić. FOTO/PHOTO: Feđa Krvavac/NFSBiH/FFBiH Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FS BiH Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: FS BiH Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: FS BiH Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 4 4 / 4

"Nije to bila jednostavna utakmica u pripremi, pogotovo zbog rezultatskog motiva, ali i činjenice da ste nekoga već pobijedili tri puta u nizu. Nije bilo lako izaći na teren i odraditi ovo kako treba. Ulazak u meč energetski nije bio onakav kakav smo očekivali, protiv ekipe za koju smo znali da nije nimalo naivna. Ipak, ponovo se pokazalo ono naše – da se možemo vratiti i da imamo kvalitet u napadu kojim možemo rješavati utakmice", rekao je Barbarez za BHT1 nakon utakmice.

Ermedin Demirović je "požutio" u ovom susretu, pa neće biti na raspolaganju stručnom štabu za prvu utakmicu baraža za popunu A Lige nacija, koji se igra u martu.

"Naravno da nam je žao što je Ermedin dobio žuti karton, jer je on čvrst oslonac naše ekipe i moraćemo bez njega. Međutim, naša snaga leži u širokoj klupi i mogućnosti promjene sistema, čime želimo da natjeramo protivnika da se drugačije postavi", naglasio je selektor "zmajeva", zaključivši:

"Kada dajemo maksimum i kada smo energetski na pravom nivou, možemo mnogo. Rekao sam igračima prije meča da ova utakmica treba biti naša jasna poruka drugim reprezentacijama pred baraž."

Fudbaleri BiH okreću se sada baražu za popunu A divizije Lige nacija, gdje su im mogući protivnici Srbija, Hrvatska, Vels i Danska. Ko će to na kraju biti - znaćemo u petak, 20. novembra, poslije žrijeba koji će biti obavljen u Nionu sa početkom u 12.00 časova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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