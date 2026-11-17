Selektor BIH Sergej Barbarez gledao u čudu šta se desilo.

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Reprezentacija BIH savladala je Rumuniju 2:1 u meču posljednjeg kola Lige nacija odigranom na Bilinom polju.

Povela je Rumunija 1:0, ali su „zmajevi“ stigli do preokreta golovima Benjamina Tahirovića i Esmira Bajraktarevića.

U trenucima kada je njegova reprezentacija jurila rezultat selektor Sergej Barbarez pokušao je da pomogne i da brzo dohvati jednu loptu kako bi se što brže izveo aut, ali se to nije dobro završilo.

Potrčao je Barbarez prema lopti, a onda proklizao i prilično nezgodno pao na travu.

Gledao je selektor „zmajeva“ u čudu šta ga je snašlo, ali dobro je prošao i prilikom ovog nezgodnog pada izbjegao nekakvu povredu. Pogledajte ovu situaciju.