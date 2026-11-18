Predsjednik FS BiH se oglasio na društvenim mrežama poslije okršaja "zmajeva" sa Rumunima (2:1).

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbaleri BiH porazili su Rumuniju rezultatom 2:1 u posljednjem kolu grupe B4 Lige nacija.

I prije ovog susreta izabranici Sergeja Barbareza znali su da takmičenje završavaju na drugom mjestu. To im donosi baraž za popunu A divizije, ali i mjesto u drugom šeširu pred žrijeb kvalifikacija za prvenstvo Evrope 2028. godine.

Bila je ovo ujedno i posljednja utakmica "zmajeva" u 2026. godini, koja će, kako je naveo predsjednik FS BiH Vico Zeljković na društvenim mrežama, ostati upamćena kao najuspješnija u istoriji reprezentacije.

"Pobjeda nakon preokreta protiv Rumunije na najljepši je način zaokružila 2026. godinu – najuspješniju u istoriji naše reprezentacije. Ona potvrđuje da su jasna vizija, odgovorno rukovođenje i predan rad svih struktura Saveza stvorili temelje za veliki uspon bh. fudbala i rezultate za respekt na koje svi možemo biti ponosni.

Momci su još jednom pokazali da uspjeh u baražu, kao ni dobre igre i rezultati na Svjetskom prvenstvu, nisu bili slučajnost.

Čestitam selektoru, direktoru reprezentacije, stručnom štabu i igračima na svemu što su ostvarili. Posebno mi je drago što sam, u trenutku za koji sam procijenio da je pravi, ukazao povjerenje ljudima koji su dobili priliku da provedu naš zajednički plan. Rezultati koje danas ostvarujemo potvrđuju ispravnost te odluke, kao i vizije Saveza koja sada daje svoj puni rezultat.

Sigurnim koracima nastavljamo prema narednom velikom cilju – plasmanu na Evropsko prvenstvo", naveo je Zeljković.

Vidi opis Vico Zeljković nakon pobjede nad Rumunijom: 2026. je najuspješnija godina u istoriji bh. fudbala! 17.11.2026. Zenica - Stadion Bilino polje, utakmica Bosna i Hercegovina – Rumunija, UEFA Liga nacija / 17.11.2026. Zenica - Bilino Polje Stadium, Bosnia and Herzegovina vs Romania, UEFA Nations League / Benjamin Tahirović. FOTO/PHOTO: Feđa Krvavac/NFSBiH/FFBiH 17.11.2026. Zenica - Stadion Bilino polje, utakmica Bosna i Hercegovina – Rumunija, UEFA Liga nacija / 17.11.2026. Zenica - Bilino Polje Stadium, Bosnia and Herzegovina vs Romania, UEFA Nations League / Ermin Mahmić. FOTO/PHOTO: Feđa Krvavac/NFSBiH/FFBiH Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FS BiH Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: FS BiH Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: FS BiH Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 4 4 / 4

BiH je, inače, u 2026. godini odigrala 14 utakmica – šest u Ligi nacija, četiri na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku, dvije u baražu za to takmičenje te isto toliko prijateljskih. Obaveze su krenule u martu, kada je Barbarezov tim poslije izvođenja penala porazio Vels i Italiju i plasirao se na najveću fudbalsku smotru.

Odigrane su potom dvije kontrolne utakmice pred Mundijal, protiv Sjeverne Makedonije i Paname, da bi na tlu Sjeverne Amerike bio ostvaren istorijski uspjeh. BiH je uspjela da prebrodi grupnu fazu, ali ne i da porazi selekciju SAD u šesnaestini finala.

Počelo je potom takmičenje u Ligi nacija, gdje je BiH u šest mečeva upisala samo jedan poraz (3-2-1) i ostvarila već pomenuti primarni cilj – baraž za A diviziju, ali i drugi šešir kvalifikacija za predstojeće Evropsko prvenstvo.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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