Nikoli Jokiću nije bilo jasno šta ga tačno pita novinar posle pobede Denvera u Čikagu.

Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Nikola Jokić je upisao tripl-dabl (37, 18sk, 11as) i pomogao Denveru da dođe do pobjede u Čikagu poslije produžetka (151:145). Poslije meča je u svlačionici razgovarao sa novinarima i pitanje jednog predstavnika medija ga je potpuno zbunilo.

Do te mjere da je podigao ruke i morao da traži da mu ponovi pitanje. Doduše i novinar je malo zakomplikovao ono što je želio da kaže, pa se ispravio na popravnom.

Pogledajte 00:20 Nikola Jokić zbunjen zbog pitanja novinara Izvor: YouTube/Denver Nuggets Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Novinar: "Vi ste, što je interesantno, dva puta u posljednje tri utakmice imali situaciju da protivnici brane vaše napade, iako je bilo nekih tri sekunde razlike između dva sata. I protiv Bostona i sad u Čikagu. Da li vas je to iznenadilo"

Jokić: "Ne razumijem šta si rekao, šta me pitaš?"

Novinar: "Izvinjavam se. I Čikago i Boston su imali zaostatak na samom kraju i odlučili su da brane vaše napade, umjesto da prave faul i da oni rješavaju. Bila je razlika između sata za napad i sata za kraj meča oko tri sekunde".

Jokić: "Stvarno ne znam. To je njihova odluka i njihova taktika. Nije me iznenadilo".

"Prvi put smo dobili dva meča"

NBA liga je od 2023. godine uvela NBA Kup, takmičenje koje traje u novembru i decembru, sa ciljem da poveća gledanost. Denver prethodnih godina nije bio dobar u tome, ali je u tekućoj sezoni upisao dva trijumfa. Finale se igra u Indijanapolisu i svaki od igrača pobjedničkog tima dobiće po 605.000 dolara.

"Prvi put od kada postoji taj Kup smo dobili dva meča, igramo u utorak bitan meč što se tiče tog kupa sa Dalasom, nadam se da ćemo ostvariti dobar rezultat."

Za kraj je na srpskom dobio pitanje i o meču sa Torontom koji vodi Darko Rajaković, a koji je na programu 30. novembra.

"Super je, fali im Kavaj Lenard koji je jako dobar igrač, povrijeđen je. Teško je igrati bez najboljeg, imali su neke poraze, uvijek je lijepo da ga vidim, da se družimo", zaključio je Jokić.

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