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"Tako ja na to gledam": Hrvatski novinar šokirao sve na glasanju za Zlatnu loptu

"Tako ja na to gledam": Hrvatski novinar šokirao sve na glasanju za Zlatnu loptu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Hrvatski novinar Zdravko Reić je iznenadio sve glasovima za Zlatnu loptu, Hari Kejn je bio šesti, Lamina Jamala nije stavio na spisak uopšte.

Hari Kejn Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Dodjela "Zlatne lopte" je završena u Londonu i pobjedu je odnio Hari Kejn. Napadač minhenskog Bajerna je bio ispred Kilijana Mbapea (Real Madrid) i Lamina Jamala (Barselona). Sada su počeli da se pojavljuju glasovi ljudi širom svijeta.

Jedan čovjek je šokirao mnoge u svijetu fudbala. Hrvatski novinar Zdravko Reić je glasao iz Hrvatske i na njegovom spisku 10 najboljih uopšte nije bilo mjesta za Jamala. Takođe, stavio je Kejna tek na 6. mjesto. Prvi je bio Rodri, drugi Erling Haland, treći Lionel Mesi.

"Moja postavka je takva da je 2026. godina bila godina Mundijala i rezultat i učesnici tog takmičenja su presudili u mom glasanju. Liga šampiona i sva druga takmičenja su mi u drugom planu. Rodri je ključni igrač Španije, igrači poput njega i Modrića odlučuju utakmice. Drugi je Haland jer je sa Norveškom napravio veliki rezultat, dok je treći Mesi jer je Argentina igrala u finalu. Četvrti je Feran Tores, strijelac gola u finalu", rekao je Reić za "Večernji list".

Na šesto mjesto je stavio dobitnika priznanja. Tek sad je shvatio da je pogriješio.

"Moram da priznam da je to bila greška. Pogriješio sam što sam Kejna stavio tako nisko", rekao je Reić.

"Znam da će nastati polemika"

Zdravko je među 10 najboljih fudbalera stavio Rodrija, Halanda, Mesija, Toresa, Mbapea, Kejna, Kubarsija, Vitinju, Dembelea i Belingema. Nije bilo mjesta za Lamina Jamala...

"Znam da će nastati polemika oko toga. Nisam ga stavio na spisak jer je na Mundijal došao povrijeđen. Nije igrao puno i njegov učinak u odnosu na druge igrače španske reprezentacije bio je minimalan ili zanemarljiv. Bio je minorni faktor u pobjedama Španije na Mundijalu", poručio je Zdravko Reić.

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Tagovi

Zlatna lopta Hari Kejn Lamin Jamal

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