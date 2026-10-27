Kerim Alajbegović sedmi najbolji mladi fudbaler svijeta

Reprezentativac BiH našao se u odabranom društvu.

Izvor: Stu Forster / Getty images / Profimedia

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović zauzeo je sedmo mjesto u izboru za najboljeg mladog fudbalera svijeta na svečanosti dodjele Zlatne lopte, održanoj sinoć u Londonu.

"Plasman u izboru za Trofej Kopa, namijenjen najboljem igraču do 21 godine, predstavlja veliko individualno priznanje za našeg reprezentativca, koji se našao u društvu najistaknutijih mladih talenata svjetskog fudbala", navedeno je jutros iz bh. kuće fudbala.

Nagradu je, podsjetimo, osvojio Lamin Jamal, ispred saigrača iz Barcelone Paua Kubarsija i Vorena Zaire-Emerija iz PSŽ-a. Ispred Alajbegovića plasirali su se još Lenart Karl (Bajern), Jan Diomande (Real Madrid) i Ajub Buadi (Mančester siti), dok su iza bh. reprezentativca ostali Eli Žunior Krupi (Bornmut), Ibrahim Maza (Bajer) i Johan Manzambi (Aston Vila).

Zlatnu loptu za najboljeg fudbalera osvojio je Hari Kejn, dok je u ženskoj konkurenciji nagrada pripala Aleksiji Puteljas. Za najbolje golmane proglašeni su Unai Simon i Kata Kol, a za najbolje trenere Luis de la Fuente i Pere Romeu. Priznanja za najbolje klubove dobili su muški tim Pari sen Žermena i ženski tim Barselone.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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