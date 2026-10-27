logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kerim Alajbegović sedmi najbolji mladi fudbaler svijeta

Kerim Alajbegović sedmi najbolji mladi fudbaler svijeta

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Reprezentativac BiH našao se u odabranom društvu.

Kerim Alajbegović sedmi najbolji mladi fudbaler svijeta Izvor: Stu Forster / Getty images / Profimedia

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović zauzeo je sedmo mjesto u izboru za najboljeg mladog fudbalera svijeta na svečanosti dodjele Zlatne lopte, održanoj sinoć u Londonu.

"Plasman u izboru za Trofej Kopa, namijenjen najboljem igraču do 21 godine, predstavlja veliko individualno priznanje za našeg reprezentativca, koji se našao u društvu najistaknutijih mladih talenata svjetskog fudbala", navedeno je jutros iz bh. kuće fudbala.

Nagradu je, podsjetimo, osvojio Lamin Jamal, ispred saigrača iz Barcelone Paua Kubarsija i Vorena Zaire-Emerija iz PSŽ-a. Ispred Alajbegovića plasirali su se još Lenart Karl (Bajern), Jan Diomande (Real Madrid) i Ajub Buadi (Mančester siti), dok su iza bh. reprezentativca ostali Eli Žunior Krupi (Bornmut), Ibrahim Maza (Bajer) i Johan Manzambi (Aston Vila).

Zlatnu loptu za najboljeg fudbalera osvojio je Hari Kejn, dok je u ženskoj konkurenciji nagrada pripala Aleksiji Puteljas. Za najbolje golmane proglašeni su Unai Simon i Kata Kol, a za najbolje trenere Luis de la Fuente i Pere Romeu. Priznanja za najbolje klubove dobili su muški tim Pari sen Žermena i ženski tim Barselone.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kerim Alajbegović fudbal Zlatna lopta

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC