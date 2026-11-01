Otac Lamina Jamala ponovo se oglasio na društvenim mrežama i njegov novi ispad napravio je štetu superstaru Barselone.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Lamin Jamal je jedan od najboljih fudbalera na planeti. Ako ovako nastavi dobiće "Zlatnu loptu" kad-tad, ali u isto vrijeme ima sve više kritičara. Ljudi koji smatraju da njegova porodica pretjeruje, da se loše ponašaju i da gubi "poene" na taj način. Sada se opet oglasio njegov otac Munir Nasraui.

"Slušajte, nešto ću da vam kažem i želim da svi ovo znate. Njegovo ime jeste Lamin Jamal, ali Jamal nije njegovo prezime dame i gospodo. Njegovo prezime je Nasraui Ebana i želim da svi to znaju i da ne miješaju te dvije stvari. Lamin Jamal je njegovo ime", poručio je Nasraui u obraćanju na društvenim mrežama.

Sve ovo dolazi samo nekoliko dana pošto je Munir bio u centru skandala gdje je navodno napao konobaricu na aerodromu pred put u London na ceremoniju dodjele "Zlatne lopte".

"Zapamtite jednu stvar"

Vidi opis "Dobro upamtite, moj sin se ne preziva Jamal": Laminov otac opet napravio haos Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

U svom obraćanju je Munir ponovo pokazao arogantnost kada je pričao o sinu.

"Zovem ga Lamin Jamal i u dobrim i u lošim momentima, to je moj čovjek. Tako je, kako je. I želim da zapamtite jednu stvar. Vi nikada nećete biti na vrhu dokle god je Lamin Jamal na terenu", zaključio je Munir Nasraui.

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Pogledajte 00:06 Lamin Jamal, Zlatna lopta Izvor: UEFA Izvor: UEFA

(MONDO)