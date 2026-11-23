Jedna djevojčica je poželjela da Kristofer Eriksen Sundal prvi put u karijeri pobijedi. To se i desilo u Lilehameru drugog takmičarskog dana.

Izvor: EXPA/ Tadeusz Mieczynski / Newspix.pl / Profimedia

Izgleda da se neke nove snage spremaju da zavladaju ski-skokovima. Završen je prvi skakački vikend i nakon pobjede Štefana Embahera prvog dana, drugog dana na prvom mjestu završio je Kristofer Eriksen Sundal.

Ispunio je želju jednoj svojoj navijačici Sundal, pošto smo vidjeli djevojčicu sa transparentom "Kada će Sundal prvi put pobijediti" na tribinama. Ispostaviće se da je transparent bio proročki i osvajač medalje sa prethodnih Zimskih olimpijskih igara uspio je da dođe do pobjede. Pogledajte taj transparent:

som i ONE https://t.co/HymVcRFZZD — natalia hummus (@adultlunden)November 21, 2026

Kako je Sundal pobijedio

Norvežanin je nakon prvog skoka od 136 metara skočio 138 i za 0,2 boda završio ispred apsolutnog hita prvog vikenda Rafaela Cimermana. Mladi Austrijanac koji debituje ove sezone u Svjetskom kupu prvog dana je bio treći, a sada je za milimetre ostao bez prvog mjesta.

Još jedno mlado lice koje je dominiralo je Isak Langmo, koji je dva puta bio sjajan u kvalifikacijama, a sada je bio treći sa 133 i 133,5 metara, dok je iza njega ostao Halvor Egner Granerud, a peti je bio Štefan Embaher. Uslijedili su Jan Herl, Anže Lanišek, pa na osmom mjestu aktuelni šampion Domen Prevc.

U generalnom plasmanu ćemo u Ruki imati dvojicu sa žutom majicom, pošto su Embaher i Sundal izjednačeni sa po 145 bodova, iza je Cimerman sa 140, a odmah tu i Granerud sa 130.

(MONDO)

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