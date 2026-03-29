"Srećan sam što sam postao heroj": Gotova jedna od najvećih karijera, povukao se trostruki olimpijski šampion

Kamil Stoh i Manuel Fetner su završili karijere, a Domen Prevc je podigao odavno osvojeni Kristalni globus. Gotova je sezona ski skokova.

Marijus Lindvik je čekao posljednje takmičenje u sezoni ski skokova da bi upisao prvu pobjedu i uspio je. Pred više od 26.000 navijača na Planici skočio je 238,5 i 231 metar i pobijedio je ispred svjetskog šampiona Domena Prevca i kolege iz norveške reprezentacije Johana Andrea Forfanga.

Na četvrto mjesto doskočio je prošlogodišniji svetski šampion Danijel Čofenig i tako je uspio da se popne na podijum svjetskog kupa. Bio je treći u generalnom plasmanu iza dominantnog Prevca i još jednog nekadašnjeg šampiona Rjojua Kobajašija.

"Nevjerovatan finiš za mene poslije sezone u kojoj sam se mučio, pogotovo na početku. Tako da je zaista sjajno završiti na ovaj način. Bilo je mnogo čekanja za drugu rundu, ali sam uspio da se priberem i da dobro skočim", rekao je on.

Domen Prevc rutinski

Domen Prevc je brutalno dominirao ove sezone, a na kraju je osvojio sve titule. Sa Zimskih olimpijskih igara vratio se sa dva zlata, postao je svjetski prvak u ski letovima, osvojio je Četiri skakaonice. Nije ipak upisao rekordnu 15. pobjedu ove sezone i nije oborio rekord svog brata.

Dvije legende završile karijeru

Na Planici su upravo karijere završili Poljak Kamil Stoh i Austrijanac Manuel Fetner. Stoh je u karijeri osvojio četiri olimpijske medalje, od čega su tri zlatne, tri titule na Četiri skakaonice kao i dva trofeja u generalnom plasmanu Svjetskog kupa. Digle su ga kolege i bacile u vazduh kada je završio karijeru, a on je priznao da je jako emotivno to shvatio.

"Pamtiću ove posljednje dane jer sam htio da ostanem normalan, fokusiran i da to tretiram kao normalan vikend u sportskoj karijeri, kao i stotine vikenda ranije. Ali kada sam stao na skije posljednji put jednostavno sam znao da je kraj. Skočio sam najbolje moguće u ovom momentu i srećan sam što sam jedan od heroja na kraju sezone", rekao je Stoh.

Manuel Fetner se povukao nakon što je osvojio zlato i srebro na Olimpijskim igrama, kao i pet medalja na svjetskim prvenstvima. Kada je doskočio na 230 metara partnerka, sjajna austrijska skakačica Lisa Eder ga je dočekala na dnu. Sada ćemo morati da čekamo pola godine za nove skokove, ali makar je ova sezona bila spektakularna.