Strašan pad na Planici: SLovenački skakač udario glavom o zemlju, prevrtao se 50 metara

Strašan snimak dolazi sa kvalifikacija za takmičenje u ski skokovima na Planici gdje je tešku povredu doživio Nik Heberle.

Dobro je poznato da su ski skokovi među najopasnijim sportovima na svijetu, pa stoga i letači prolaze posebne pripreme kako im se u najvažnijem trenutku ne bi dogodio neki problem. Nažalost, postoje situacije kada ni dobra priprema ne pomaže, tako da smo ovoga puta jeziv pad videli na Planici, inače najvećoj skakaonici na svijetu.

Mladi slovenački skakač Nik Heberle doživio je težak pad na testiranju skakaonice u Planici. Za njega se, nažalost, testiranje završilo teškim padom.

Tuż przed finałem Pucharu Świata w Planicy doszło do dramatycznej sytuacji. Słoweński skoczek Nik Heberle doznał groźnego upadku w trakcie środowych testów obiektu.pic.twitter.com/5ogBnV14e9 — newmedia24.pl (@newmedia24pl)March 25, 2026



O čemu se radi? Heberle je najprije udario o doskočište, a potom se, kao što se može vidjeti na snimku, prevrtao najmanje 50 metara. Nešto se dogodilo s njim u vazduhu i izgubio je kontrolu, tako da je uslijedio bolan pad, jedan od najjezivijih koje smo vidjeli u posljednjih nekoliko godina.

Ljekarska služba mu je odmah pritekla u pomoć i vrlo brzo su ga prevezli u bolnicu, a prema prvim informacijama Heberle je svjestan.

"Urađen je i CT glave i kičme, nema težih povreda. Do sutra ostaje na posmatranju u bolnici", zvanično je saopšteno.

Čeka se istorija na Planici

Ovogodišnja Planica biće posebna iz više razloga. Prvi put će se takmičenje održati u subotu, na njemu će nastupiti i skakačice, a sama veličina letaonice svakako pruža priliku za novi ženski rekord. Taj rekord sa 236 metara drži Nika Prevc, a uz nju će slovenačke boje braniti i Nika Vodan, koja je prošle nedjelje u Vikersundu skokom od 222,5 metra postavila novi lični rekord.

Što se tiče muškaraca, tu se najviše očekuje od Domena Prevca, koji je pobijedio i prošle godine na Planici.

