Strašan pad sa ski skakaonice (VIDEO)

Užasne scene viđene su u Vikeršundu gdje je Italijan Andrea Kampreger rešio da se vrati iz penzije i doživio je težak pad.

Štefan Embaher je uspio da skokovima od 232 i 225 metara upiše pobjedu prvog dana ski skokova u Vikeršundu ispred Tomofumija Naita i domaćina Johana Andrea Forfanga. Mladi Isak Langmo je bio četvrti ispred petoplasiranog šampiona Domena Prevca koji je ovim rezultatom preskočio 2.000 bodova u sezoni.

Ipak ni ovo, kao ni rekord Slovačke Hektora Kapustnika sa 227.5 metara metara nije u prvom planu, u prvom planu su dva pada. Domen Prevc je pao u kvalifikacijama i uspio da ostane nepovrijeđen, a Andrea Kampreger je imao jeziv pad koji mu je završio sezonu.

Italijanski skakač je na treningu izgubio kontrolu i pao na crti od 80 metara. Ovaj 25.godišnjak je napustio takmičenje uz pomoć ljekara i hitno je prebačen u bolnicu. Pogledajte njegov košmaran pad:

Završio karijeru, vratio se u zao čas

Andrea Kampreger je pred Zimske Olimpijske igre u Italiji riješio da završi karijeru sa samo 24 godine. To je uradio jer nije nalazio sponzore i nije mogao da živi od sporta.

"Gotovo je. Nakon dugog razmišljanja, odlučio sam da spustim olovku. Bilo je lijepo potpisati nekoliko poglavlja u ovom sportu. Sada je vrijeme za novu avanturu, zahvaljujem sebi na svemu što sam postigao, idemo dalje", rekao je tada.

On je od 2023. godine bio član reprezentacije Italije, a u sezoni 2023/24uspeo je da u Ruki u Finskoj uzme tri boda u svjetskom kupu. Kao mlad skakač je od 2017. godine nastupao u FIS kupu i kasnije u Kontinental kupu. Ove sezone je htio ponovo da se oproba i to se završilo padom.

Ovo je samo nastavak košmarne sezone za Italijane. Najbolji Italijan ove sezone je Aleks Insam koji je 51. u Svjetskom kupu, Đovani Bresadola je 53. a Frančesko Ćekon 58. Nemaju mnogo vremena ni da poprave utisak, ostaje im samo još nedjeljno takmičenje u Vikeršundu i posljednji skakački vikend u Planici.

