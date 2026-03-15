Sumrak šampiona: Dva veterana razbila Domena Prevca i najbolje skakače svijeta

U Oslu su prve pobjede u karijeri upisali Tomofumi Naito i Gregor Dešvanden.

Haos, raspad favorita i istorija, sve to se dešavalo u Oslu ovog skakačkog vikenda. Prvo je u subotu prvu pobjedu u karijeri ostvario Gregor Dešvanden, a onda je u nedjelju prvi trijumf ostavrio Japanac Tomofumi Naito.

Ukupno je na kraju prvog dana Gregor Dešvanden imao 263,1 bod, samo bod i po više od mladog Maksimilijana Ortnera i skokovima od 132.5 i 130 metara došao je do pobjede. Pogledajte kako:

Čekao je 14 godina, 3 mjeseca i 10 dana od svog debija Dešvanden da dođe do pobjede - a Švajcarskoj je ovo prva pobjeda nakon više od 11 godina ili 4.123 dana. Dešvanden je ovako postao treći najstariji pobjednik u Svjetskom kupu nakon Kasaija i Okabea iz Japana. Kasai je pobijedio sa 42 i po godine, tako da je taj rekord i više nego siguran.-

Prvog dana takmičenja sve se raspalo za favorite u finišu pa su tako bez druge serije ostali Halvor Egner Granerud, Valentan Fober, Filip Rajmund, Vladimir Zogravski, ali čak i nevjerovatni Domen Prevc.

Veliki skok Tomofumija Naita

Drugog dana takmičenja nije se održala druga serija zbog loših vremenskih uslova, a jedan skok od 131,5 metara donio je prvu pobjedu u karijeri 33-godišnjem Tomofumiju Naitu. Drugi je sa 127 metara bio Anže Lanišek, a istorijski podijum zabilježio je Anti Alto iz Finske.

Ponovo su favoriti podbacili pa je Domen Prevc bio tek deveti, Ren Nikaido 18. Štefan Kraft 19. a Rjoju Kobajaši, Danijel Čofening i subotnji pobjednik Gregor Dešvanden ostali su bez bodova.