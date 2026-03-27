Letio 240 metara i onda udario glavom pravo o zemlju: Svi se držali za glavu poslije pada na Planici

Mladi austrijski skakač Štefan Embaher doživio je drugi težak pad ove sezone i uplašio je sve prisutne na Planici.

Jeziv pad smo vidjeli na Planici! Dok čekamo kraj sezone ski skokova, sve više imamo padova, pa je tako drugi put ove sezone sve navijače zabrinuo Štefan Embaher. Nakon što je u Engelbergu pao, sada je mladi Austrijanac pao i na Planici, i to nakon skoka od 240 metara.

Vidjeli smo nedavno jeziv pad Italijana Andree Kampregera, a sada su svi potrčali na stazu kada je pao Embaher. On je loše doskočio, sletio je samo na desnu skiju i nije uspio da održi ravnotežu. Zbog toga je pao, ostao bez skija, a uz to je krenuo da se valja po snijegu i glavom je udario o snijeg.

Djelovalo je da je sve u redu kada je ustao odmah poslije toga, ali su ljekarske ekipe dotrčale da ga oporave i da ga iznesu na nosilima.

Nažalost nije Embaher prvi koji je ove sezone pao na Planici, vidjeli smo jeziv pad mladog Slovenca Nika Heberlea koji je takođe završio na zemlji nakon lošeg doskoka.

Ko je Štefan Embaher

Mladi austrijski skakač sa 20 godina već ima zlato iz timske konkurencije sa Olimpijskih igara u Kortini i Milanu, a sa juniorskih svjetskih prvenstava ima nevjerovatih sedam zlata i jedno srebro. Bio je srebrni u ski letovima u Obersdorfu ove sezone.

Ove sezone je do ovog pada bio šesti u generalnom plasmanu i u konkurenciji da bude među tri najbolja na kraju sezone. Došao je do prve pobjede ove sezone prošlog vikenda u Vikeršundu.

Šta se desilo na Planici?

Naravno, pobijedio je Domen Prevc. Ovom pobjedom, uz pad Štefana Embahera, popeo se na prvo mjesto u konkurenciji prvenstva u ski letovima koje će takođe osvojiti i tako na kraju sezone uzeti apsolutno sve titule. Prevc je skočio 232,5 i 230,5 metara i na kraju imao 20 bodova više od Rena Nikaida, a skoro 30 od trećeplasiranog Danijela Čofeniga.