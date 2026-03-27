logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Letio 240 metara i onda udario glavom pravo o zemlju: Svi se držali za glavu poslije pada na Planici

Autor Bojan Jakovljević
0

Mladi austrijski skakač Štefan Embaher doživio je drugi težak pad ove sezone i uplašio je sve prisutne na Planici.

Štefan Embaher pao na Planici Izvor: Eurosport 1/printscreen

Jeziv pad smo vidjeli na Planici! Dok čekamo kraj sezone ski skokova, sve više imamo padova, pa je tako drugi put ove sezone sve navijače zabrinuo Štefan Embaher. Nakon što je u Engelbergu pao, sada je mladi Austrijanac pao i na Planici, i to nakon skoka od 240 metara.

Vidjeli smo nedavno jeziv pad Italijana Andree Kampregera, a sada su svi potrčali na stazu kada je pao Embaher. On je loše doskočio, sletio je samo na desnu skiju i nije uspio da održi ravnotežu. Zbog toga je pao, ostao bez skija, a uz to je krenuo da se valja po snijegu i glavom je udario o snijeg.

Djelovalo je da je sve u redu kada je ustao odmah poslije toga, ali su ljekarske ekipe dotrčale da ga oporave i da ga iznesu na nosilima.

Pogledajte pad Štefana Embahera: 

Pogledajte

01:25
Štefan Embaher pad
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

Nažalost nije Embaher prvi koji je ove sezone pao na Planici, vidjeli smo jeziv pad mladog Slovenca Nika Heberlea koji je takođe završio na zemlji nakon lošeg doskoka. 

Ko je Štefan Embaher

Mladi austrijski skakač sa 20 godina već ima zlato iz timske konkurencije sa Olimpijskih igara u Kortini i Milanu, a sa juniorskih svjetskih prvenstava ima nevjerovatih sedam zlata i jedno srebro. Bio je srebrni u ski letovima u Obersdorfu ove sezone.

Ove sezone je do ovog pada bio šesti u generalnom plasmanu i u konkurenciji da bude među tri najbolja na kraju sezone. Došao je do prve pobjede ove sezone prošlog vikenda u Vikeršundu.

Šta se desilo na Planici?

Naravno, pobijedio je Domen Prevc. Ovom pobjedom, uz pad Štefana Embahera, popeo se na prvo mjesto u konkurenciji prvenstva u ski letovima koje će takođe osvojiti i tako na kraju sezone uzeti apsolutno sve titule. Prevc je skočio 232,5 i 230,5 metara i na kraju imao 20 bodova više od Rena Nikaida, a skoro 30 od trećeplasiranog Danijela Čofeniga.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ski skokovi Planica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC