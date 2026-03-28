Slovenija se crveni od sramote: Nika Prevc oborila svjetski rekord pred praznim tribinama na Planici

Nije se proslavila publika u Sloveniji pošto je jedva 2.000 ljudi na tribinama vidjelo svjetski rekord Nike Prevc.

Nakon padova Nika Heberlea i Štefana Embahera konačno smo vidjeli i nešto lepo u Planici. Dok je Domen Prevc "samo" pobijedio, njegova mlađa sestra Nika Prevc je pobijedila i uz to postavila novi svjetski rekord u ski skokovima.

Na službenom treningu ona je bila prva pošto je skočila 242,5 metra, više nego bilo ko do sada u ženskim skokovima. Sada je nadmašila svjetski rekord koji je zapravo sama postavila u Vikersundu prošle godine kada je skočila 236 metara.

Muški rekord drži njen brat Domen koji je skočio 254.5 metara, tako da brat i sestra ne samo da će biti svjetski prvaci nego i svjetski rekorderi zajedno. Nika je ovim letom postala prva žena koja je skočila preko 240 metara u istoriji.

Sramota Slovenaca

Slovenački mediji ipak kritikovali su navijače. U jednoj od najuspješnijih sezona za slovenačke ski skokove ikada, kada imaju dominantnog šampiona i šampionku samo oko 2.000 ljudi gledalo je uživo ovaj rekord. Kapacitet Planice je ogroman, a tokom takmičenja muškaraca vidjeli smo čak 16.000 navijača.

Odmah poslije toga se većina pokupila i otišla, a "Ekipa" je u svom tekstu napisala da: "Nije pristojno ono što su Slovenci uradili Niki Prevc kad je oborila rekord, ona zaslužuje više". To je bio naslov teksta u kome se navodi:

"Tek nekoliko holjada gledatelja uživo je vidjelo rekordni let Nike Prevc, koji je bio najduži toga dana. Sigurno je sada svima koji su ranije otišli kući žao, ali istovremeno se čini da Prevc zaslužuje više strpljenja i podrške od domaćih navijača nakon tako istorijski uspješne sezone. Sramotno ponašanje", naveli su Slovenci.