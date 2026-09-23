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Jeziv pad nakon 100 metara leta: Kineskinja preskočila rekord skakaonice, pa se razbila o zemlju

Jeziv pad nakon 100 metara leta: Kineskinja preskočila rekord skakaonice, pa se razbila o zemlju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Kineska ski-skakačica Lju Ći uspjela je da obori rekord skakaonice u Rašnovu i doskoči na 98,5 metara, a onda je pala i povrijedila se.

Kineska ski skakačica pala nakon leta od 100 metara Izvor: Twitter/Bucholz_Adam

Strašan pad smo vidjeli na skakaonici u rumunskom Rašnovu kada je kineska skakačica Lju Ći (30) skočila skoro 100 metara, a onda žestoko pala pri doskoku. Ona je zapravo postavila rekord skakaonice skokom od 98,5 metara, a onda je pala. Prethodni rekord je bio pola metra kraći.

Iskusna skakačica izgubila je kontrolu pri doskoku i pala, ali srećom brzo je prevezena u bolnicu u Brašov. Utvrđeno je da nema preloma kostiju, ali da postoje problemi sa ligamentom koljena. Slovenački trener Nejc Frank je objasnio medijima da su ligamenti desnog koljena i tkiva u koljenu oštećeni.

Pogledajte pad:

Izvor: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sada će se Lju Ći vratiti u Kinu i probati da se spremi za početak zvanične sezone. Ljetna sezona je usred održavanja, a Svjetski kup kreće u norveškom Lilehameru 21. i 22. novembra.

U Rašnovu je pobijedila domaća takmičarka Ana Tvardoš sa 221 bodom, 10 više od Kineskinje Ping Ženg. Ema Klinec je bila treća. U ljetnoj sezoni kod muškaraca je ubjedljivo prvi Naoki Nakamura sa 428 bodova, dok drugi Danil Vasiljev ima 201, a Danijel Čofenig 200 bodova. Kod dama Ema Klinec ima 345 bodova, Juki Ito je druga sa 278, Ana Tvardoš ima 274, Ping Ženg 272.

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