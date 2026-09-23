Jirgen Klop uveo četiri nova pravila Nijemcima pred Srbiju: Frizere i žene više neće da vidi

Saznajte koja su nova pravila Jirgena Klopa za reprezentativce Njemačke pred meč sa Srbijom i kako će to uticati na timsku hemiju.

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Novi selektor fudbalske reprezentacije Njemačke Jirgen Klop odlučio je da napravi veliki zaokret čim je stupio na dužnost, tako da je promijenio mnoge stvari koje su ostale iza Jirgena Nagelsmana. Za sada, svi ga slušaju bez pogovora, a kako i ne bi kada je Jirgen Klop jedan od najboljih trenera na svijetu i svi djeluju da su sada u njegovoj službi, ubijeđeni da će Njemačkoj donijeti stari sjaj.

Tako je pred novu Ligu nacija, gdje će Njemačka igrati i protiv Srbije i to u novom sastavu, Jirgen Klop smislio četiri pravila kojih će svi budući reprezentativci morati da se drže. U suprotnom, neće ni biti reprezentativci.

Izvor: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Evo šta je Jirgen Klop naredio reprezentativcima Njemačke:

Tačnost

Dok je Julijan Nagelsman bio selektor, igrači su u hotelu reprezentacije mogli postepeno da dolaze na večeru od 19 ili 20 časova. Kod Klopa, svi igrači moraju da budu na večeri tačno u 19 ili 20 časova. Cilj je da se ojača zajedništvo u ekipi. Treneri ubuduće žele da večera bude prilika da igrači razgovaraju i razmjenjuju mišljenja jedni sa drugima.

Zabranjeni telefoni

Ubuduće bi igrači na dan utakmice trebalo da budu fokusirani na ono što je najvažnije - na primjer, tokom zagrijavanja u teretani ili masaže. Umjesto korišćenja telefona, poželjno je da razgovaraju sa saigračima za susjednim stolom za masažu, te im tehnologija neće biti dozvoljena.

Nema više šišanja

Ubuduće šišanje više neće biti dozvoljeno u hotelu reprezentacije. Igračima je saopšteno: ako ideš na službeni put, trebalo bi da se ošišaš prije toga, kao što bi to uradio bilo koji drugi zaposleni.

Nema više djevojaka i porodica

Julijan Nagelsman bio je žestoko kritikovan zbog toga što je dozvoljavao porodicama igrača da tokom Svjetskog prvenstva sve vrijeme budu sa njima. Kod Klopa će to ubuduće biti dozvoljeno samo povremeno tokom velikih turnira. Ekipa bi, umjesto toga, trebalo da bude usmjerena na zajednički cilj i da u hotelu izgradi još jači timski duh.