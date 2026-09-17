Neviđen presedan Jirgena Klopa pred meč sa Srbijom: "Nema A i B reprezentacije"

Njemački selektor Jirgen Klop objavio je dva spiska za predstojeće mečeve u Ligi nacija.

Izvor: Paul Greenwood / Shutterstock Editorial / Profimedia

Selektor Njemačke Jirgen Klop šokirao je fudbalsku javnost pošto je objavio dva spiska za predstojeće mečeve u Ligi nacija. Tačno 44 igrača će pokušati da se izbore za svoje mjesto u timu "pancera", a zašto se Klop odlučio za ovakav potez otkrio je na konferenciji za medije.

Njemački stručnjak je istakao da ne postoji nikakva podjela na A i B selekciju i da je jako zadovoljan kako su igrači prihvatili njegovu ideju.

"Nema A i B reprezentacije! Podjela nije hijerarhijska već način da se kroz četiri meča stekne što bolji uvid u kadar, kao i da se igrači rasterete. Pričao sam sa svim igračima i ti razgovori su bili sjajni, razumjeli su moju ideju i planove. Neki igrači iz prvog tima ostaće do kraja sa ekipom, mada neće moći da konkurišu za ostale utakmice. Moramo da izvučemo maksimum iz svakog našeg okupljanja", rekao je Jirgen Klop.

On je potvrdio da će Jozua Kimih nositi kapitensku traku, kao i da će Mark Andre ter Štegen biti prvi golman nakon penzionisanja Manuela Nojera.

Prvi spisak Nijemaca

Golmani: Fin Damen, Mark Andre ter Štegen, Aleksander Nibel

Odbrana: Henes Berens, Jan Aurel Biek, Natanijel Braun, Maks Rozenfelder, Niko Šloterbek, Jonatan Ta, Filip Tro, Joša Vagnoman

Vezni red: Nadem Amiri, Bambase Konte, Janik Engelhart, Kris Fuhriš, Serž Gnabri, Lenard Karl, Jozua Kimih, Džamal Musijala, Feliks Nmeča, Kevin Šade, Anton Stah

Napad: Junes Ebnutalib, Kai Haverc

Drugi spisak Nijemaca za Srbiju

Izvor: Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na njemu se nalazi i Srbin Aleksandar Pavlović:

Golmani: Noa Atobulu, Fin Damen, Jonas Urbig

Defanzivci: Valdemar Anton, Ridke Baku, Fin Jeliš, Maksimilijan Mitelštad, David Raum, Malik Tijao

Vezni red: Karim Adejemi, Mika Baur, Tom Bišov, Said El Mala, Brajan Gruda, Vitalija Janelt, Feliks Kejdel, Aleksandar Pavlović, Deri Šerhant, Florijan Virc

Napad: Jonatan Burkat, Nik Voltemade

Sa kim igra Srbija?

Utakmica između Njemačke i Srbije na programu je 1. oktobra u Minhenu, a selektor Srbije Veljko Paunović će u petak objaviti svoj spisak.