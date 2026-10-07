Luka Dončić krade mjesto Zvezdi i Partizanu u Evroligi: Veleobrt oko franšiza

Za zvanje franšize u Evroligi se bori osam timova, među njima su Crvena zvezda i Partizan, ali bi sve to mogao da pokvari Luka Dončić.

Izvor: Atilano Garcia/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sastanak Evrolige na jezeru Komo u Italiji završen je bez konačne odluke oko franšiza. To je iznenadilo mnoge jer je upravo to bila jedna od glavnih tema sastanka. Sada je otkriveno i zašto se to dogodilo, krivac je Luka Dončić.

Njegov klub BC Roma biće jedan od 14 timova koji će se boriti za status evroligaške franšize i mjesto među osam franšiza. Prema navodima "Jurohupsa" Dončićev tim je podnio zahtjev da se priključi Evroligi i to je uticalo na sastanak i na odluku da se ne donese konačna odluka.

Moglo bi to da košta mjesta Crvenu zvezdu ili Partizan, možda i oba kluba. Teško je procijeniti kako razmišljaju u Evroligi i šta će da odluče na kraju. Ono što se zna jeste da će da bude nove drame do sljedećeg sastanka.

Ko se sve kandidovao za franšizu?

Sa ulaskom BC Rome je još jedan klub iz Rima tako podnio zahtjev pošto je već ranije kandidat bila Roma Maksima. Već se spekuliše da će jedan od timova da bude Napoli što je svakako iznenađenje.

Ovako izgleda spisak klubova koji žele da postanu franšize. Biće odabrano osam klubova, ovako izgleda spisak:

Crvena zvezda

Partizan

Dubai

Hapoel Tel Aviv

London Lajons

PAOK

Napoli

Pariz

Valensija

Virtus Bolonja

Hapoel Jerusalim

Aris

Roma Maksima

BC Roma

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