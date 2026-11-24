Košarkaši Bešiktaša predvođeni Dušanom Alimpijevićem dva dana pred selektorove obaveze na klupi Srbije.

Izvor: MN PRESS

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević predvodiće u četvrtak nacionalni tim na gostovanju u Litvaniji, u okviru kvalifikacija za Mundobasket, ali mu to nije prvi meč ove sedmice. Sa ekipom Bešiktaša poražen je od Pariza (88:76) na svom terenu.

Francuski tim je već u prvoj dionici stigao do prednosti, a Alimpijevićev tim dobio je samo treći kvartal - nedovoljno ubjedljivo da ovo bude neizvjestan meč. Bešiktaš je do izjednačenja stizao samo nekoliko puta početkom druge dionice, košarkaši Pariza su tokom većeg dijela utakmice bili u prednosti i nisu dozvolili da se postavi pitanje pobjednika.

Najefikasniji igrač meča bio je Loni Voker koji je postigao 24 poena u dresu turskog kluba, a u njegovoj ekipi zapaženi su bili još Skoti Vilbekin sa 12 poena, odnosno Ante Žižić sa 11 poena i osam skokova. U pobedničkom timu najefikasniji bio je Džared Roden koji je postigao 21 poen, a pratili su ga Nadir Hifi sa 15 i Aliz Džonson (12 poena, 15 skokova) i Frenk Nilikina (12 poena).

Nakon pobjede u Istanbulu ekipa Pariza ima skor 8-6 i trenutno se nalazi na devetom mjestu, ali to treba uzeti sa rezervom jer praktično čitavo kolo treba da se odigra. Bešiktaš ima skor 6-8, što je u ovom momentu dovoljno za 14. poziciji u Evroligi.