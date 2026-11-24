Siniša Mihajlović se prisjetio početka rata u Vukovaru i rušenja svoje kuće, govoreći o bolnim uspomenama iz detinjstva.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Ponovo aktuelizovano pitanje ratnih sukoba u Vukovaru devedesetih, kao i hrvatski predlog rezolucije pred Evropskim parlamentom, ponovo je probudilo duhove prošlosti. Opet je tema građanski rat u Jugoslaviji i sukob u tom slavonskom gradu, u kojem je bilo teškog stradanja i civilnih žrtava na obje strane.

Među onima koji su morali da se isele iz tog kraja je i porodica slavnog srpskog fudbalera Siniše Mihajlovića, rođenog u Vukovaru i odraslog u Borovu naselju. Tačnije, za sebe je govorio da se dva puta rodio.

"Zovem se Siniša Mihajlović i rodio sam se dva puta - prvi put u Vukovaru, 20. februara 1969. godine, u bivšoj Jugoslaviji, današnjoj Hrvatskoj, od majke Hrvatice i oca Srbina. Drugi put sam se rodio 50 godina kasnije, 29. oktobra 2019, u bolnici Sveta Ursula u Bolonji, zahvaljujući transplantaciji koštane srži. Igrao sam mnogo utakmica i živeo puno života, a ova je bila utakmica života", pisao je Miha u svojoj knjizi "Utakmica života".

"Vidio sam oči muškaraca u tijelu djece"

Miha je rođen u Borovu naselju, gradskoj četvrti na oko četiri kilometra od centra Vukovara. Siniša i brat Dražen odrasli su u Velebitskoj ulici, u porodici oca Bogdana, iz Laktaša u Republici Srpskoj i majke Viktorije, koju je u djetinjstvu pitao o svom porijeklu i nacionalnosti.

"Rođen sam u Vukovaru i za mene je to bio najljepši grad na svijetu. A onda je postao simbol rata. Vratio sam se tamo 25 godina od posljednjeg dolaska u toku sukoba... Sve je bilo sravnjeno sa zemljom, nisam mogao ni da se orijentišem. Pamtim ruševine zgrada i mašine koje su pravile rovove. Ptica nije letjela, nije bilo ni pasa. Pamtim pogled dva desetogodišnjaka dok su nosili puške. Imali su oči muškaraca u tijelu djece. Tužne oči koje su vidjele sve osim djetinjstva. To je najgora stvar koju rat uradi - oduzme djeci pravo da budu djeca", govorio je Mihajlović u intervjuu za "Gazetu delo Sport" iz 2019. godine.

Otac Bogdan napustio je posao vozača kamiona, a majka Viktorija radila je u fabrici gume i obuće "Borovo". Odbijali su da idu iz ratom zahvaćenog grada, a na kraju su ipak prešli u Beograd kod Siniše, pa u Novi Sad, gde su se skućili i izgradili dom. Mihina rodna kuća je ostala spaljena.

"Rat je počeo u mom mjestu. Moja prva kuća je srušena. To je srušio moj najbolji prijatelj Hrvat. Bio sam na moru, na Ibici, bili smo Tanjga, Jokan i ja. Zovem kevu kući i čujem puca se... Rekoh joj - smanji televizor, ne čujem te od filma. Ma kakav televizor, to je izbio rat, pucaju ovdje. Gdje je izbio rat? Pucaju ovdje oko kuće ratuju...", prisjetio se Mihajlović početka rata u Vukovaru u dokumentarnom filmu o evropskoj tituli Crvene zvezde "Najljepši dan života".

"To je bio Stipe, moj drug iz detinjstva"

Vidi opis Pucali pravo u fotografiju Siniše Mihajlovića: "Rat u Vukovaru počeo u mom mjestu, moja kuća je prva srušena" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Pod mojim pritiskom, roditelji su spakovali najnužnije stvari i doselili se u Beograd. Priključio nam se i brat Dražen. Poslije je do nas stigla vijest da je naša kuća u Borovu minirana i da je neko ispalio metak u moju sliku na zidu. U tom groznom činu bilo je određene simbolike, poruka je bila više nego jasna. Ko je mogao da baci bombu na našu kuću? Ko je i zašto pucao u moju i Draženovu sliku? Ta pitanja su me proganjala dok napokon nisam saznao istinu. To je učinio Stipe, jedan od mojih najboljih drugova iz djetinjstva, kojeg sam doživljavao kao brata. Vidjeli smo se 1999. godine u Zagrebu. Došao je u hotel i pitao me da li sve znam. Priznao mi je da je zapalio kuću, ali i spasao moje roditelje. Oprostio sam mu...", napisano je u knjizi o Mihinom životu autora Miroslava Gavrilovića.

Navedeni Stipe Majić Pipe se potom oglasio i rekao za "Večernji list" da ga je lažno optužio da mu je zapalio kuću. "U knjizi navodi da sam pucao u fotografiju na kojoj su on i njegov brat te da sam mu minirao kuću i da je jedva nagovorio svoje roditelje da napuste Vukovar", šokirao se Majić.

Mihajlovićev mlađi brat Dražen je na to odgovorio samo jednim gestom - objavivši sliku fotografije Siniše Mihajlovića u dresu Jugoslavije u koju je neko pucao u njihovom rodnom domu u Borovu naselju.