Ibon Navaro izazvao je kontroverzu izjavom o prioritetima kluba i reprezentacije, a Vlade Đurović brani kult reprezentacije, ali i trenera Crvene zvezde

Izvor: MN PRESS, Arena Sport /Printscreen

Velika prašina se podigla poslije izjave Ibona Navara da će prvenstveno morati da misli na klub i igrače, a znatno manje na njihov odaziv nacionalnim timovima. Iako riječi španskog trenera nisu prijale, ispred svih, Košarkaškom savezu Srbije, bivši košarkaški trener Vlade Đurović veruje da Navaro nije mislio ono što je rekao. Možda je samo ton i način na koji je odreagovao bio pogrešan, ali Đurović je, pre svega, pokazao razumijevanje.

"Govorio sam da je Navaro dobar psiholog. S druge strane, Savez je reagovao tako kako je reagovao i to je dobro. Moramo da branimo kult reprezentacije. Klubovi plaćaju igrače i onda oni ne moraju da igraju za reprezentaciju - nije tako. Ne može Jokić da igra, ne može onaj koji je povrijeđen, ali trebalo bi ostali da dođu i da pomognu.

Mučimo se da vratimo kult reprezentacije. Ne bih ja mnogo optuživao Navara, Medarević je već u reprezentaciji, ako mu trebaju Dobrić i Davidovac, teško je da ih pusti. Ne bi trebalo da se uzburkava toliko, malo je zaboravio da nije u Španiji. Savez je reagovao kako je reagovao. Jeste malo oštro, ali mora da se brani kult reprezentacije", rekao je Vlade Đurović u studiju Arene sport.

Šta je rekao Ibon Navaro?

Na pitanje na koje srpske igrače će Ibon Navaro računati u utorak, trener srpskog velikana nije bio baš srdačan pa je u nešto oštrijem tonu otkrio: "Šta želite da uradim? Da li želite da srpske igrače odmorimo zbog reprezentacije ili šta želite da uradim? Možemo i igrače da pitamo šta oni žele - da li žele da igraju u utorak i četvrtak? Moramo da procijenimo situaciju, ali ovo je teško", rekao je i potom dodao:

Vidi opis Đurović o sukobu Navara i KSS: "Mora da se brani kult reprezentacije" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

"Ko plaća igrače? Prioritet je za nas utakmica u utorak. Poslije toga ćemo ih, naravno, koristiti, a selektor reprezentacije Srbije će odlučiti koliko minuta mogu da igraju. Ali mi ne možemo da biramo igrače razmišljajući o reprezentaciji. To nije ozbiljno. Dakle, odlučićemo", zaključio je Ibon Navaro.

Oglasio se i KSS

"Košarkaški savez Srbije najoštrije osuđuje izjavu trenera KK Crvena zvezda Ibona Navara. Nije njegovo da priča ko finansira igrače, a pošto je to već pokrenuo, država Srbija u značajnoj meri finansira igrače, a i trenere KK Crvena zvezda. Izjava Navara je, pored toga što je nespretna i neprimerena i, da ne kažemo, bezobrazna. Navaro bi trebalo da pokaže više razumijevanja za značaj reprezentacije Srbije i potrebu da se najboljim igračima omogući nastup u nacionalnom dresu, a naročito ako se ima u vidu da raspolaže sa 13 stranaca", piše u saopštenju Saveza.

"Selektor reprezentacije Srbije nije tražio sve domaće igrače, imajući u vidu i obaveze KK Crvena zvezda. Molimo gospodina Navara da nas ubuduće poštedi ovakvih izjava jer je to u interesu kompletne košarke u Srbiji i nadamo se da se to više neće ponoviti", takođe je navedeno.