Razvod Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera dobio je novu dimenziju nakon odluke suda o privremenoj alimentaciji od 45.000 evra mjesečno za njihovu djecu.

Izvor: MN PRESS, Dušan Milenković / ATA images

Razvod jedne od najboljih srpskih tenierki Ane Ivanović i bivšeg fudbalera Bastijana Švajnštajgera dobio je novu dimenziju nakon odluke suda na Majorci o privremenoj alimentaciji za njihovo troje djece. Kako prenosi nemački list "Bunte", njemački fudbaler prema toj odluci treba da plaća 15.000 evra mjesečno za svakog sina. To znači da će ukupno za trojicu dječaka izdvajati čak 45.000 evra svakog mjeseca, odnosno 540.000 evra na godišnjem nivou.

Riječ je o privremenoj odluci koja važi dok traje postupak i ne predstavlja konačnu odluku o svim finansijskim obavezama nakon razvoda. Ana Ivanović trenutno živi na Majorci sa sinovima Lukom, Leonom i Teom, pa je samim tim španski sud donio odluku o privremenoj alimentaciji.

Vidi opis Švajnštajger plaća ogromnu alimentaciju Ani Ivanović: Za trojicu sinova daje 45.000 evra mjesečno Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na meti medija, tvrde da se razvode posle 9 godina. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia/Ervin Monn / imago stock&people Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: DanielScharinger/babirad/ / Sipa / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia/Steffi Adam / imago stock&people Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia/Adam Davy / PA Images Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Famous/Avalon / Avalon / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Prema navodima njemačkih medija, prilikom određivanja iznosa uzeti su u obzir prihodi Bastijana Švajnštajgera, ali i način života koji je porodica imala prije razlaza. Sud je, između ostalog, razmatrao dosadašnje troškove domaćinstva i brigu o djeci. U troškove su uračunati i izdaci za zaposlene koji brinu o domaćinstvu, uključujući dadilje, kuvara, baštovana i spremačice.

Visoki troškovi života porodice

Prema dokumentima na koje se pozivaju njemački mediji, porodica je prije razvoda imala veoma visoke mjesečne troškove. Samo za hranu izdvajano je između 6.000 i 7.000 evra mjesečno. U odluci je uzeta u obzir i činjenica da Švajnštajger ostvaruje visoke prihode. Njegova tačna primanja navodno je bilo teško utvrditi, između ostalog zbog toga što porez plaća u Njemačkoj.

Vidi opis Švajnštajger plaća ogromnu alimentaciju Ani Ivanović: Za trojicu sinova daje 45.000 evra mjesečno Ana Ivanović je takođe dobila dosta negativnih komentara jer slavi Božić svoga supruga Bastijana Švajnštajgera. 6. 11. 1987. Ana Ivanović Ana Ivanović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Twitter/AnaIvanovic/Screenshot Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram/Ana Ivanovic/Screenshot Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram/anaivanovic Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/screenshot/VOGUE Germany Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/anaivanovic Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Zbog svega toga, sud je odredio da Švajntšajger privremeno plaća 15.000 evra za svakog od trojice sinova. Iako djeca sa majkom žive na Majorci, glavni brakorazvodni postupak vodi se u Minhenu. S obzirom na to da je porodica sve ove godine živela u više gradova i država, uključujući Beograd, Minhen, Čikago i Majorku.

Kad su se rastali Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger?

Da su se Ana i Bastijan zvanično razišli potvrđeno je krajem jula prošle godine. Anin advokat Kristijan Šerc tada je za njemački "Bild" rekao da je do prekida došlo zbog "nepomirljivih razlika". Advokat je istovremeno zamolio javnost da poštuje privatnost bivšeg para, posebno zbog njihovo troje djece.

Vidi opis Švajnštajger plaća ogromnu alimentaciju Ani Ivanović: Za trojicu sinova daje 45.000 evra mjesečno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Prije razvoda se govorilo o različitim spekulacijama o razlozima njihovog rastanka, ali Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger nisu javno komentarisali te navode. Ispred svega se isticala prevara njemačkog fudbalera, a kasnije su fotografije sa Bugarkom Silvom Kapitanovom potvrdile glasine, ne samo u srpskim, već i u svjetskim medijima.