Trener košarkaša Virtusa Aleks Mumbru obratio se medijima poslije meča sa Crvenom zvezdom u "Beogradskoj areni".

Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA

Košarkaši Virtusa gostovali su Crvenoj zvezdi u "Beogradskoj areni", a njihov trener Aleks Mumbru je poslije meča mogao samo da bude zadovoljan. Njegova ekipa je od prvog do posljednjeg minuta dominirala i na kraju je pobijedila sa 108:84.

"Mislim da je ovo bila teška utakmica za nas. Još i napočetku smo znali da ćemo morati da igrati sa energijom i da budemo fokusirani 40 minuta. Na početku smo odbranom kontrolisali njihov napad. U drugoj četvrtini je bilo isto tako, a u trećoj četvrtini smo znali da će htjeti da se vrate. Počeli smo jako dobro sa dvije trojke i kada smo se odlijepili kontrolisali smo meč do kraja", naglasio je na startu Mumbru.

Nekoliko mečeva je Virtus uspjevao da pobijedi jako dobre protivnike, a nekada zna ovaj tim da izgubi nenadano. Kako se dešavaju takve oscilacije?

"Mi smo jako mlad tim, radimo stalno i idemo korak po korak. Nekada smo dobri, a neke utakmice odigramo loše zbog svojih grešaka. Želimo da više vremena budemo dobri i danas smo odigrali 20-22 minuta jako dobro. Želimo da toga bude što više", rekao je Mumbru.