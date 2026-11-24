Italijanski teniser Janik Siner operisao Iliotibijalnu traku, dio tijela koji se proteže spoljnom stranom butine, od karlice naniže.

Izvor: X/janniksin/printscreen

Italijanski teniser Janik Siner, po mišljenju mnogih najbolji igrač u svojoj generaciji, moraće na dugu pauze zbog operacije kojoj je podvrgnut. Nakon što je tokom prethodnih nekoliko mjeseci pokušavao da riješi problem sa koljenom bez odlaska pod nož, Siner je došao do zaključka da je operativni zahvat neophodan.

Nakon odrađene operacije u Finskoj, Janik Siner se svojim navijačima obratio porukom na društvenim mrežama. Objasnio je zašto je morao da bude operisan, ali nije pomenuo kada bi mogao da se vrati na teren.

"Tokom proteklih nekoliko mjeseci, zajedno sa mojim timom smo pokušali sve da izliječimo moju povredu bez operacije. Nakon veoma ohrabrujućeg napretka na početku, moje koleno nažalost nije reagovalo kako smo svi nadali, zato sam danas podvrgnut manjoj operaciji da poboljšam stanje svoje iliotibijalne trake. Stvarno mi nedostaje da budem na terenu i sada ću započeti proces oporavka zajedno sa mojim timom. Hvala vam na svim vašim porukama podrške. Vidimo se uskoro", napisao je na društvenim mrežama Janik Siner, uz fotografiju iz bolnice.

Over the past few months, together with my team we’ve tried everything to treat my injury without surgery. After some very encouraging progress early on, my knee unfortunately didn’t respond as we’d all hoped, that’s why today I underwent a minor surgery to improve the condition of my iliotibial band. I really miss being on court and will now begin my recovery process together with my team. Thank you for all your support. See you soon! ❤️ Jannik — Jannik Sinner (@janniksin)November 24, 2026

Podsjećamo, Janik Siner je posljednji put nastupio na Vimbldonu, gdje je i osvojio titulu. Nakon toga je propustio sve turnire do kraja kalendarske godine, a očigledno je da ga neće biti na terenu ni na početku 2027. godine.