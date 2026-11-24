Crvena zvezda doživjela je poraz od Virtusa u 14. kolu Evrolige, a trener Ibon Navaro ističe nedostatak energije tima.

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Crvena zvezda je poražena u 14. kolu Evrolige nakon što je Virtus bio mnogo bolji tim u Beogradskoj areni. Trener crveno-bijelih Ibon Navaro posle meča nije mnogo analizirao debakl svog tima u razgovoru za Evroligu.

"Morali smo da pronađemo energiju. Možda priprema tokom prethodnih 48 časova nije bila na potrebnom nivou. Tim je probao, ali nije pronašao dovoljno energije. Okrećemo se narednoj utakmici", rekao je Ibon Navaro na kraju meča.

Vidi opis Prva izjava Navara poslije debakla u Areni: "Možda priprema nije bila na potrebnom nivou" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Crvena zvezda je poražena 108:84, što je jedan od najubjedljivijih poraza na domaćem terenu. Ove sezone crveno-bijeli izgledaju znatno bolje, pa je utoliko veći šok doživjeti ovakav debakl u "svojoj kući".

"Ne bih volio da ponovimo ovu utakmicu. Morali smo da počnemo utakmicu boljom energijom, pokušavali smo, ali nismo uspjevali da nađemo prave igrače, kad je u pitanju njihova spremnost, svježina, jednostavno nismo uspjeli", zaključio je u razgovoru za Arenu sport.