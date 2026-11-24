Crvena zvezda je poražena u 14. kolu Evrolige
Pobjeda Virtusa nad Panatinaikosom nije bila slučajnost i to je dokazano usred Beograda. Italijanski tim je pobijedio Crvenu zvezdu 108:84 u 14. kolu Evrolige! Nije ovo bilo šutersko veče domaćina, baš ništa nije išlo na ruku timu Ibona Navara, dok je, s druge strane, ekipa Aleksa Mumbrua pogađala apsolutno sve.
Katastrofalna treća četvrtina je bila i prekretnica ovog meča. Ogromnih "plus" 22 (74:52) nešto više od 12 minuta prije kraja susreta pokazalo se kao nedostižna razlika. Od samog starta je Virtus bio bolji tim i kontrolisao je meč, ali serija od 16:0 za pomenutih 74:52 u kojoj su gosti ubacili četiri trojke je potpuno demoralisala crveno-bijele.
Virtus je pokazao sve svoje dobre strane, u igri iz tranzicije i zahvaljujući brzom trčanju uspio je da slavi u Beogradu i svemu tome dodao je ogroman broj poena. Crvena zvezda, da li je potcijenila rivala ili jednostavno nije bila u šuterskom ritmu, teško je reći, ali jedno je sigurno - tim je vodio jedino Čima Moneke, na momente se ukazao i Džordan Nvora, dok je ostatak tima bio gotovo nevidljiv. Na taj način, bilo je gotovo nemoguće opravdati ulogu favorita i potvrditi pobjedu iz prošlog kola nad velikom Barselonom!
Zvezdu je u prvom poluvremenu vodio samo Čima Moneke koji je već tad imao 15 poena, ali u drugom poluvremenu nije imao zapažen učinak. Tu je i nastao problem - dok je Zvezda iole parirala rivalu imala je makar jednog raspoloženog igrača. U drugoj polovini meča, to jednostavno nije bio slučaj, pa je Virtus demonstrirao silu i potpuno ponizio Zvezdu u njenoj kući.
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KRAJ: Zvezda je poražena, Virtus je pobijedio 108:84
35. minut - Tehnička za Navara!
93:67 za Virtus. Frejzer je pogodio sa linije penala jedno bacanje koje je dobio zbog tehničke Navaru.
33. minut - Zvezda potpuno stala
87:65 za Virtus. Kar je pogodio trojku, a onda Zvezda nije uspjela da dođe do poena, a u narednom napadu je Moneke napravio faul, pa apsolutno ništa ne ide u korist domaćinu.
31. minut - Virtus ne popušta
82:63 za Virtus. Kris Džouns je pogodio za Zvezdu, a onda je u narednom napadu pogodio Dijara ispod koša i još je dobio faul. Tačnije zbog povlačenja ramena od strane Odželeja uslijedio je nesportski faul. Klupa Zvezde tražila video provjeru, a sudije su poslije gledanja snimka promijenile odluku.
Kraj treće četvrtine, Zvezda gubi 78:61
Razlika je čak i pogodna za domaći tim, u odnosu na to kako je ekipa Ibona Navara igrala. Činilo se da se Zvezda vraća u meč, nekoliko dobrih poteza je dalo nadu, ali je Virtus brzo utišao domaći tim, pa će crveno-bijelima biti potrebna potpuno drugačija igra ako žele pobjedu u Areni.
29. minut - Zvezda se ipak probudila!
74:57 za Virtus. Poslije poena Odželeja, pogodio je i Batler, a onda je Zvezda odbranila i natjerala navijače da još glasnije navijaju sa tribina.
28. minut - Odželej prekida seriju
74:55 za Virtus. Odželej je pogodio trojku, a sudije gledaju snimak kako bi proverile kontakt koji se u trenutku njegovog šuta događao. Na kraju, lopta je pripala Zvezdi poslije trojke Odželeja.
28. minut - Zvezda se raspala!
73:52 za Virtus! Igra Crvene zvezde se potpuno raspala, s druge strane Virtusu sve polazi za rukom, posebno jer ima otvorene šuteve. Virtus je ubacio četiri trojke za dva minuta - Olston, Drejzer, Mur i Edvards.
26. minut - Zvezda nikako da se vrati
64:52 za Virtus. Vejler-Bab je napravio ličnu grešku, ali nije usporio napad Virtusa. Olston je pogodio novu trojku za Virtus!
25. minut - Trojka Zvezde
59:52 za Virtus. Vejler-bab je pogodio trojku, a onda je bio dobar i u odbrani. Bili su to njegovi prvi poeni na meču, možda je sad vrijeme da Zvezda preokrene?!
23. minut - Nema poena
54:47 za Virtus. Olston je poentirao u narednom napadu, a onda je Zvezda ponovo preko Koloka pokušala da dođe do poena, ali nije uspio. Kar je ostvario polovičan učinak sa linije penala u narednom napadu.
22. minut - Poeni Zvezde
53:47 za Virtus. Moneke je već u sljedećem napadu dao poene za Zvezdu!
21. minut - Koloko!
53:45 za Virtus. Karter je dodao Koloku, koji je potom zakucao za nove poene Zvezde.
Statistika
Zvezda: Motli, Džouns 4, Vejler-Bab, Batler 5, Davidovac 3, Karter, Dobrić 2, Nvora 6, Koloko 4, Odželej, Kramer 2, Moneke 15.
Virtus: Bela 3, Frejzer 2, Kar 4, Kokila, Mur 7, Edvards 9, Baldoso 2, Olston 5, Heket 4, Dijara 6, Dijuf 6, Abas 2.
Poluvrijeme, Zvezda gubi 50:41
Kar je dodao Heketu, a ovaj je onda ubacio trojku uz zvuk sirene!
19. minut - Zvezda i dalje gubi
46:39 za Virtus. Olston je pogodio trojku, a na drugoj strani Džouns je imao loptu i nije uspio da poentira.
18. minut - Moneke, ponovo!
Moneke je pogodio daleku dvojku! Zvezda gubi 43:39.
17. minut - Moneke za tri!
40:35 za Virtus. Moneke je pogodio trojku u vrlo važnom trenutku za Zvezdu, Nvora je odirao dobru odbranu i Zvezda se odbranila.
17. minut - Pogađa i Dobrić
Mumbru je odmah pozvao minut odmora, jer je pogodio i Ognjen Dobrić za 38:32.
16. minut - Nvora pogađa!
38:30 za Virtus. Navijači pomažu Zvezdi, publika sa tribina dala motiv više. Do poena je stigao Nvroa, a onda je na drugoj strani Edvards napravio korake, što je nateralo navijače da budu još vatreniji.
15. minut - Tajm-aut traži Navaro
Virtus ima "plus 10". Poslije poena Batlera Zvezda nije uspjela da nastav u dobrom rimu, umjesto toga su Mur i Kar došli do poena, pa je trener Zvezde Ibon Navaro morao da zatraži minut odmora.
15. minut - Nova serija gostiju 34:26
Mini-serija Virtusa 5:0 i sada je već 34:26 za akipu iz Bolonje
13. minut - trojka Davidovca 29:26
Davidovac je pogodio trojku, a poslije brzih poena Virtusa brz je bio Batler i položio na drugoj strani - 29:26 vodi Virtus
Kraj prve četvrtine - Virtus vodi 23:17
Virtus je bio bolji, Zvezda jura zaostatak i naletima izgleda dobro, ali to neće biti dovoljno.
9. minut - Koloko!
20:17 za Virtus. Kramer je bacio lotu ka Koloku, a onda je centar Zvezde snažno zakucao i "zapalio" Arenu.
8. minut - Nvora napustio teren
18:14 za Virtus. Nvora je izašao, a Kramer ušao. U međuvremenu je na terenu nastala pometnja, a Aleks Mumbru je dobio tehničku grešku zbog glasnog prigovaranja sudiji.
7. minut - Nvora pogađa!
16:14 za Virtus. Virtus je imao "plus" šest, a onda je Džouns pogodio, a za njim i Nvora.
6. minut - Nema poena za Zvezdu
16:10 za Virtus. Karter je promašio za tri, na drugoj strani je Virtus preko Olstona pokušao da uveća razliku, ali je Moneke došao do poseda, pokušao je za tri i lopta je izašla iz obruča.
5. minut - Moneke u seriji
14:10 za Virtus. Rašid Belo je ušao za Virtus, a prethodno je Moneke za dva, a onda je promašio sa linije penala. Vezao je mini-seriju od 4:0.
3. minut - Virtus vodi
10:4 za Virtus. Virtus je pokazao da igra brzo, ali ono što je još važnije gosti su u tranziciji došli do gotovo svih poena.
1. minut - Poeni Krisa Džounsa!
2:0 za Zvezdu. Džouns je došao do prvih poena na utakmici, kroz polaganje. Prethodno je Zvezda promašila šut, potom je Kris bio dobar u odbrani, isčačkao je loptu i krenuo u kontru za prve poene.
Petorke
Zvezda: Džouns, Karter, Koloko, Moneke, Nvora.
Virtus: Diup, Frejzer, Kar, Edvards, Olston.
Moneke ponovo u sastavu
Nakon što je propustio duplo kolo Evrolige, a odigrao sjajno protiv Cibone, Moneke je ponovo u ekipi za evroligaške mečeve.
Sastavi
Crvena zvezda: Motli, Džouns, Vejler-Bab, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Nvora, Koloko, Odželej, Kramer, Moneke
Virtus: Bela, Frejzer, Kar, Kokila, Mur, Edvards Baldoso, Olston, Heket, Dijara, Dijuf, Abas
Mumbru: Nikada nije lako igrati u Beogradu
"Crvena zvezda igra veoma dobro i dolazi poslije pobede u Evroligi na gostovanju Barseloni. Po mom mišljenju, jedna je od najboljih ekipa kada je riječ o fizičkoj snazi koju može da nametne na terenu, a uz to ima i nekoliko veoma talentovanih igrača. Očekuje nas težak meč, posebno zato što dobro znamo da nikada nije lako igrati u Beogradu. Prije svega, moraćemo da budemo mentalno spremni kako bismo mogli da se borimo tokom cijele utakmice", rekao je trener Virtusa Aleks Mumbru.
Navaro: Biće teško, posebno jer igramo veoma fizički zahtjevno
"Moramo da se borimo protiv Virtusa, ali i protiv očekivanja. Postoje stvari sa kojima morate da se nosite kada igrate šest utakmica u 11 dana. Prošle sezone su upravo ovakvi mečevi bili najteži za naš tim. Rekao bih da je ovo utakmica pod posebnim nadzorom, jer oba tima dolaze prilično iscrpljena. Oni su igrali sinoć, a mi juče ujutru. Biće teško, posebno zato što obje ekipe igraju veoma fizički zahtjevno i u visokom ritmu. Ipak, put kojim smo krenuli i cilj koji želimo da ostvarimo zahtevaju da u ovakve utakmice uđemo i odigramo ih sa svom energijom koju imamo. Naravno, nadam se da će nas energija naših navijača podići i pomoći nam na terenu", rekao je trener Ibon Navaro.
Dobro došli
Crvena zvezda i Virtus se sastaju u 14. kolu Evrolige, u meču koji je na programu u 19 sati. Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO lajv tekstualni prenos i našeg izveštača sa lica mjesta.