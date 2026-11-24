Crvena zvezda je poražena u 14. kolu Evrolige

Pobjeda Virtusa nad Panatinaikosom nije bila slučajnost i to je dokazano usred Beograda. Italijanski tim je pobijedio Crvenu zvezdu 108:84 u 14. kolu Evrolige! Nije ovo bilo šutersko veče domaćina, baš ništa nije išlo na ruku timu Ibona Navara, dok je, s druge strane, ekipa Aleksa Mumbrua pogađala apsolutno sve.

Katastrofalna treća četvrtina je bila i prekretnica ovog meča. Ogromnih "plus" 22 (74:52) nešto više od 12 minuta prije kraja susreta pokazalo se kao nedostižna razlika. Od samog starta je Virtus bio bolji tim i kontrolisao je meč, ali serija od 16:0 za pomenutih 74:52 u kojoj su gosti ubacili četiri trojke je potpuno demoralisala crveno-bijele.

Virtus je pokazao sve svoje dobre strane, u igri iz tranzicije i zahvaljujući brzom trčanju uspio je da slavi u Beogradu i svemu tome dodao je ogroman broj poena. Crvena zvezda, da li je potcijenila rivala ili jednostavno nije bila u šuterskom ritmu, teško je reći, ali jedno je sigurno - tim je vodio jedino Čima Moneke, na momente se ukazao i Džordan Nvora, dok je ostatak tima bio gotovo nevidljiv. Na taj način, bilo je gotovo nemoguće opravdati ulogu favorita i potvrditi pobjedu iz prošlog kola nad velikom Barselonom!

Zvezdu je u prvom poluvremenu vodio samo Čima Moneke koji je već tad imao 15 poena, ali u drugom poluvremenu nije imao zapažen učinak. Tu je i nastao problem - dok je Zvezda iole parirala rivalu imala je makar jednog raspoloženog igrača. U drugoj polovini meča, to jednostavno nije bio slučaj, pa je Virtus demonstrirao silu i potpuno ponizio Zvezdu u njenoj kući.

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