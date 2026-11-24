Iako žele iskrenu ljubav i stabilnu vezu, ova 4 horoskopska znaka često se zaljubljuju u emotivno nedostupne osobe i ponavljaju iste ljubavne greške.

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U ljubavi često nije problem u tome što ne znamo šta želimo, već u tome što nas privlače ljudi koji ne mogu da nam pruže ono što nam je potrebno. Neki se iznova zaljubljuju u emotivno nedostupne partnere, drugi pokušavaju da promijene osobu koja ne želi da se mijenja, dok treći uporno vjeruju da će se neko konačno potruditi oko njih ako mu pruže dovoljno ljubavi. Prema astrološkim tumačenjima, četiri horoskopska znaka posebno se prepoznaju u ovakvim ljubavnim obrascima.

RIBE

Ribe su poznate po svojoj romantičnoj prirodi, velikoj empatiji i potrebi da u ljudima vide ono najbolje. Upravo zbog toga često se zaljubljuju u nečiji potencijal, a ne u osobu kakva ona zaista jeste. Kada primijete da partner ima probleme, emotivne blokade ili težak životni period, Ribe će često da pokušavaju da budu osoba koja će da mu pomogne da ponovo vjeruje u ljubav.

Njihova najveća zamka je idealizovanje. Spremne su da opravdaju nečije loše ponašanje, čekaju da se stvari promijene i daju nove šanse čak i kada je jasno da ne dobijaju istu količinu pažnje i nježnosti. Ponekad im je potrebno mnogo vremena da shvate da ljubav ne može da nadoknadi nečiji nedostatak poštovanja i truda.

RAK

Rakovi žele sigurnost, bliskost i osjećaj da su nekome zaista važni. Kada se zaljube, uglavnom ne razmišljaju o tome kako da sačuvaju distancu, već kako da izgrade odnos koji će da traje. Međutim, njihova potreba da brinu o drugima ponekad ih odvede do ljudi koji više vole da primaju ljubav nego da je uzvraćaju.

Često preuzimaju ulogu osobe koja sve razumije, oprašta i čeka. Čak i kada ih partner povrijedi, Rakovi mogu da se vraćaju lijepim uspomenama i da vjeruju da će se ponovo pojaviti ona verzija osobe u koju su se zaljubili. Teško im je da odustanu od odnosa u koji su uložili mnogo emocija, čak i kada im on više donosi tugu nego sreću.

VAGA

Vage vole ljubav, romantiku i partnerske odnose, ali njihova najveća slabost može da bude strah od narušavanja harmonije. Kada osjete da nešto u vezi ne funkcioniše, često će prvo da pokušaju da pronađu opravdanje za partnerovo ponašanje, umjesto da odmah priznaju sebi da nisu srećne.

Privlače ih šarmantne, zanimljive i samouvjerene osobe, ali se ponekad ispostavi da iza privlačne spoljašnjosti ne stoji i emotivna zrelost. Vage mogu dugo da ostanu u odnosima u kojima se stalno prilagođavaju, prave kompromise i pokušavaju da održe mir. Njihova lekcija je da prava ljubav ne bi trebalo da zahtijeva da stalno potiskuju sopstvene potrebe.

ŠKORPIJA

Škorpije ne ulaze lako u odnose, ali kada se zaljube, njihove emocije često postaju veoma intenzivne. Privlače ih misteriozne osobe, komplikovani odnosi i ljudi koje nije lako osvojiti. Upravo ta neizvjesnost ponekad može da ih navede da pomiješaju emotivnu nedostupnost sa posebnom povezanošću.

Kada im se neko dopadne, Škorpije žele da otkriju sve njegove slojeve i teško prihvataju da odnos možda nikada neće da postane ono čemu se nadaju. Mogu da se vežu za osobu koja im stalno šalje pomiješane signale, jer vjeruju da iza njene zatvorenosti postoji nešto što samo one mogu da razumiju. Ipak, intenzitet nije isto što i ljubav, a stalna neizvjesnost nije dokaz posebne veze.