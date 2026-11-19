Pročitajte ljubavni horoskop za decembar 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde spremaju!

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Mjesečni horoskop za decembar 2026. godine donosi zanimljive prilike. Saznajte šta Venera donosi svakom znaku horoskopa na polju ljubavi!

Ovan

Zauzeti Ovnovi tokom decembra moraće da pronađu bolju ravnotežu između svojih potreba i želja partnera. U prethodnom periodu možda ste imali utisak da se od vas očekuje previše ili da druga strana ne razumije koliko vam je važno da zadržite slobodu i vrijeme za sebe. Ipak, posljednji mjesec u godini donosi priliku da se neke stvari konačno izgovore. Nemojte da izbjegavate razgovore o budućnosti, zajedničkim planovima i problemima koji se ponavljaju. Partner bi mogao da pokaže više razumijevanja nego što očekujete, ali je važno da i vi budete spremni na kompromis. Pred kraj mjeseca moguće je više nježnosti, zajedničkih trenutaka i razgovora koji će da vas podsjete zbog čega ste izabrali baš tu osobu.

Slobodni Ovnovi mogli bi da upoznaju nekoga ko će da ih privuče svojom samouvjerenošću, energijom i pomalo misterioznim ponašanjem. Posebno su zanimljivi susreti preko prijatelja, na proslavama i tokom spontanih izlazaka. Ipak, nemojte odmah da donosite zaključke na osnovu prvog utiska. Osoba koja vam se dopadne možda neće odmah da pokaže sve svoje emocije, što bi moglo dodatno da probudi vašu radoznalost. Druga polovina decembra povoljna je za početak romanse, ali i za ponovno uspostavljanje kontakta sa nekim ko vam je ranije bio zanimljiv. Ako se neko iz prošlosti pojavi, razmislite da li vam nedostaje ta osoba ili samo osjećaj koji ste nekada imali pored nje.

Bik

Zauzeti Bikovi u decembru će željeti više stabilnosti, pažnje i konkretnih dokaza ljubavi. Nije vam dovoljno da partner govori da mu je stalo. Željećete da to pokaže kroz ponašanje, zajedničko vrijeme i spremnost da učestvuje u planiranju budućnosti. Početak mjeseca mogao bi da donese razgovor o nečemu što ste dugo odlagali, naročito ako su se između vas nagomilale sitne zamjerke. Nemojte da dozvolite da tvrdoglavost preraste u ćutanje i udaljavanje. Pun Mjesec u Raku krajem mjeseca posebno naglašava potrebu za emotivnom sigurnošću, porodičnom bliskošću i osjećajem da imate osobu na koju možete da se oslonite. Praznici bi mogli da budu prilika da obnovite nježnost i podsjetite se koliko vam zajednički život znači.

Slobodni Bikovi mogli bi da dožive prijatno iznenađenje upravo onda kada prestanu da razmišljaju o tome kada će da se pojavi prava osoba. Neko iz vašeg okruženja mogao bi da pokaže interesovanje koje ranije niste primjećivali, a prijateljski odnos mogao bi postepeno da dobije romantičnu dimenziju. Moguće je da već imate neku osobu za koju ranije niste željeli sami sebi da priznate da gajite osjećanja prema njoj. Sada je idealna prilika da se prepustite emocijama i date šansu tom odnosu. Imate mogućnost da vam posljednji mjesec u godini bude ispunjen ljubavlju. Venera u Škorpiji pojačava privlačnost i donosi mogućnost susreta sa osobom koja će vas zainteresovati već na prvi pogled. Ipak, nemojte da žurite sa idealizovanjem. Biće vam potrebno vrijeme da procijenite da li su namjere druge strane iskrene. Kraj decembra posebno je povoljan za početak odnosa koji se razvija polako, ali ima potencijal da postane ozbiljan.

Blizanci

Zauzeti Blizanci ulaze u mjesec u kojem će komunikacija da bude ključna za kvalitet ljubavnog odnosa. Možda ćete da shvatite da ste neke važne teme ostavili po strani, nadajući se da će problemi da se riješe sami od sebe. Međutim, decembar vas podstiče da budete otvoreniji i jasnije kažete šta vam smeta, ali i šta vam nedostaje. Partner bi mogao da vas iznenadi prijedlogom za zajedničko putovanje, promjenom svakodnevne rutine ili planom koji će da vam vrati osjećaj uzbuđenja. Važno je da ne pretvarate svaki nesporazum u raspravu i da saslušate i ono što druga strana ne umije odmah da izrazi. Pred praznike ćete imati više prilika za romantične trenutke, a iskren razgovor mogao bi da vas dodatno zbliži.

Slobodni Blizanci mogli bi da imaju veoma zanimljiv decembar, posebno kada je riječ o novim poznanstvima. Privlačiće vas osobe sa kojima možete dugo da razgovarate, razmjenjujete ideje i smijete se bez osjećaja da morate da ostavite poseban utisak. Moguće je poznanstvo tokom putovanja, preko društvenih mreža ili na okupljanju na kojem prvobitno niste ni planirali da ostanete dugo. Ipak, postoji mogućnost da vam pažnju privuku dvije osobe ili da se nađete između želje za neobaveznom romansom i potrebe za nečim ozbiljnijim. Nemojte da obećavate više nego što trenutno možete da pružite. Kraj mjeseca donosi priliku da prepoznate ko vam zaista odgovara, a ko je samo prolazna zabava.

Rak

Ljubavni horoskop za decembar zauzetim Rakovima donosi želju da osjete da su voljeni, zaštićeni i važni partneru. Sitnice će da vam znače više nego inače: poruka tokom dana, zagrljaj bez posebnog povoda ili zajednički plan za praznike. Ako ste u prethodnom periodu imali osjećaj da se partner udaljio, sada ćete željeti da saznate šta se zaista događa. Pun Mjesec u vašem znaku 24. decembra mogao bi da donese kulminaciju emocija i važan razgovor o budućnosti odnosa. Neki parovi mogli bi da razgovaraju o zajedničkom životu, porodici ili sljedećem velikom koraku, dok će drugi da shvate da je vrijeme da promijene način na koji rješavaju nesuglasice. Nemojte da se povlačite u tišinu kada vam je najpotrebnija bliskost.

Slobodni Rakovi mogli bi da dožive emotivno iznenađenje pred sam kraj godine. Osoba koja vam se dopada možda će konačno da pokaže da su osjećanja obostrana, a poznanstvo koje je u početku djelovalo sasvim prijateljski moglo bi da preraste u nešto mnogo prisnije. Posebno su naglašeni susreti preko porodice, prijatelja i ljudi kojima već vjerujete. Ipak, moguće je i da vam se javi neko sa kim niste uspjeli da završite priču na pravi način. Prije nego što ponovo otvorite vrata prošlosti, zapitajte se da li se nešto zaista promijenilo. Decembar vam donosi priliku za ljubav, ali najviše ćete dobiti ako ne pristajete na odnos u kojem stalno morate da nagađate šta druga osoba osjeća.

Izvor: Freepik/Freepik

Lav

Zauzeti Lavovi u decembru će željeti više pažnje, romantike i uzbuđenja. Svakodnevne obaveze možda su u prethodnom periodu potisnule zajedničke trenutke, pa ćete sada imati potrebu da ponovo probudite strast i unesete malo spontanosti u vezu. Partner bi mogao da predloži putovanje, izlazak ili aktivnost koju dugo niste zajedno isprobali. Nemojte da čekate da druga strana uvijek napravi prvi korak. Vaša inicijativa može da promijeni atmosferu i podsjeti vas koliko vam je lijepo kada funkcionišete kao tim. Ipak, Jupiter koji sredinom mjeseca kreće retrogradno u vašem znaku simbolično poziva na preispitivanje sopstvenih očekivanja. Ljubav ne bi trebalo da bude takmičenje u tome ko daje više, ko je u pravu ili ko će posljednji da popusti.

Slobodni Lavovi mogli bi da budu među znakovima koji će tokom decembra najlakše da privlače pažnju. Vaša energija, samouvjerenost i društvenost biće posebno primjetne na okupljanjima, proslavama i prazničnim događajima. Neko bi mogao otvoreno da vam stavi do znanja da mu se dopadate, ali postoji i mogućnost da se razvije privlačnost prema osobi koja vam u početku neće da djeluje kao vaš uobičajeni izbor. Nemojte da se oslanjate samo na komplimente i velike gestove. Obratite pažnju na to ko pokazuje dosljedno interesovanje i ko želi da vas upozna i onda kada niste u centru pažnje. Druga polovina mjeseca mogla bi da donese početak zanimljive ljubavne priče.

Djevica

Zauzete Djevice tokom decembra trebalo bi da pokušaju da se malo opuste i prestanu da analiziraju svaki partnerov postupak. Možda ćete imati utisak da vi više razmišljate o budućnosti veze, organizaciji zajedničkog života i svakodnevnim obavezama, dok druga strana ne pokazuje isti nivo zainteresovanosti. Umjesto da sve držite u sebi, objasnite partneru šta vam je potrebno. Važno je da ne pretvorite razgovor u spisak grešaka i zamjerki. Druga polovina mjeseca donosi bolju priliku za dogovore i rješavanje praktičnih pitanja koja utiču na vaš odnos. Zajednički planovi za praznike mogli bi da vam vrate osjećaj bliskosti, naročito ako se potrudite da pronađete vrijeme samo za vas dvoje.

Slobodne Djevice mogle bi da upoznaju nekoga kroz posao, svakodnevne obaveze ili zajednički krug poznanika. Ne mora odmah da se dogodi velika romantična scena. Privlačnost bi mogla da se razvija kroz razgovore, male znakove pažnje i sve češće susrete. Osoba koja vam se dopadne možda će da bude nešto drugačija od onoga što ste zamišljali, ali bi upravo ta razlika mogla da vas zainteresuje. Ipak, pazite da ne tražite mane prije nego što nekome pružite priliku. Decembar je dobar period da izađete iz ustaljene rutine i prihvatite poziv koji biste inače odbili. Ako već postoji neko ko vam se dopada, sada biste mogli da dobijete jasniji odgovor na pitanje da li su osjećanja obostrana.

Vaga

Ljubavni horoskop za decembar zauzetim Vagama donosi želju da povrate harmoniju i romantiku u odnosu. Ako su se u prethodnom periodu razgovori uglavnom svodili na obaveze, organizaciju i svakodnevne probleme, sada ćete željeti da ponovo budete partneri, a ne samo ljudi koji zajedno rješavaju praktične stvari. Biće vam važno da osjetite da vas druga strana primjećuje i da se trudi oko vas. Nemojte, međutim, da očekujete da partner sam pogodi šta vam nedostaje. Otvoren razgovor mogao bi da riješi mnogo više nego što mislite. Pred kraj mjeseca mogući su emotivni trenuci, zajedničko planiranje praznika i odluka da u narednu godinu uđete sa jasnijim dogovorima.

Slobodne Vage mogle bi da se nađu pred zanimljivim izborom. Jedna osoba mogla bi da vam pruža sigurnost i pažnju, dok će druga da budi snažniju hemiju i uzbuđenje. Venera u Škorpiji od 4. decembra pojačava potrebu za intenzivnim emocijama, pa bi neko mogao da vas privuče mnogo više nego što ste očekivali. Ipak, pokušajte da ne miješate ljubavnu neizvjesnost sa strašću. Osoba koja se čas približava, a čas udaljava možda nije spremna da vam pruži odnos kakav želite. Najzanimljiviji susreti mogući su tokom druženja, kulturnih događaja i prazničnih okupljanja. Kraj decembra donosi priliku da napravite jasniji izbor i prestanete da ulažete energiju u neodređene odnose.

Škorpija

Zauzete Škorpije očekuje mjesec snažnih emocija, ali i potreba da se neke stvari konačno razjasne. Venera ulazi u vaš znak 4. decembra, pa će ljubavni život da dobije dodatnu dinamiku. Željećete više bliskosti, strasti i potpune posvećenosti, ali bi istovremeno mogla da se pojača osjetljivost na partnerove postupke. Ako postoji nešto što vam smeta, nemojte da pribjegavate provjeravanju, ljubomori ili ćutanju. Mnogo je bolje da otvoreno razgovarate o povjerenju i očekivanjima. Za parove koji su u stabilnim odnosima ovo može biti period obnavljanja strasti i donošenja važnih zajedničkih odluka. Praznici bi mogli da donesu posebno lijepe trenutke, naročito ako se usmjerite na ono što vas povezuje umjesto na stare nesuglasice.

Slobodne Škorpije mogle bi da budu posebno privlačne tokom ovog mjeseca, a nije isključeno ni poznanstvo koje će da počne snažnom hemijom. Neko bi mogao da vas zainteresuje pogledom, razgovorom ili neobičnom pažnjom, ali će vas najviše da privuče osoba koja ne otkriva sve odmah. Moguće je i da se ponovo pojavi neko iz prošlosti, što bi moglo da probudi emocije za koje ste mislili da su nestale. Ipak, ne dozvolite da vas nostalgija navede da zaboravite razloge zbog kojih se taj odnos ranije završio. Decembar vam pruža priliku za novu ljubav, ali i za konačno zatvaranje jednog emotivnog poglavlja. Važno je da izaberete ono što vam donosi mir, a ne samo uzbuđenje.

Izvor: Freepik/Racool_studio

Strijelac

Zauzeti Strijelčevi tokom decembra željeće više slobode, zabave i zajedničkih iskustava. Praznični period mogao bi da probudi želju za putovanjem, izlascima i druženjem, a partner bi mogao da vam pomogne da ponovo unesete vedrinu u odnos. Ipak, obratite pažnju na to da li ponekad izbjegavate ozbiljne razgovore zato što ne želite da pokvarite raspoloženje. Neke teme neće da nestanu samo zato što ih odlažete. Mlad Mjesec u vašem znaku 9. decembra simbolično otvara prostor za novi početak, pa bi ovo mogao da bude pravi trenutak da zajedno napravite planove za narednu godinu. Ako ste u vezi koja prolazi kroz težak period, iskren razgovor pomoći će vam da shvatite da li oboje želite da nastavite istim putem.

Slobodni Strijelčevi mogli bi da imaju jedan od zanimljivijih ljubavnih mjeseci. Bićete otvoreniji za nova poznanstva, a privlačiće vas osobe koje imaju drugačije životne poglede, smisao za humor i želju za avanturom. Moguće je poznanstvo na putovanju, tokom izlaska ili preko prijatelja koji će vas sasvim slučajno spojiti. Neko bi mogao da vam se javi i nakon dužeg perioda bez kontakta, ali nemojte odmah da pretpostavite da je to znak da treba da obnovite staru priču. Moguće je da ćete konačno dobiti priznanje od te osobe koje ste čekali cijele godine. Dajte prednost ljudima koji pokazuju da žele da budu dio vašeg života, a ne samo povremeni izvor uzbuđenja. Pred sam kraj godine jedna simpatija mogla bi da postane mnogo ozbiljnija nego što ste u početku očekivali.

Jarac

Zauzeti Jarčevi u decembru će više da razmišljaju o budućnosti odnosa nego o prolaznim romantičnim gestovima. Željećete da znate na čemu ste, kakve planove imate sa partnerom i da li se vaše želje poklapaju. Ako ste u vezi koja traje duže, mogli biste da pokrenete pitanje zajedničkog života, finansija, porodice ili nekog drugog važnog koraka. Partner možda neće odmah imati odgovore na sva vaša pitanja, zato mu ostavite prostora da razmisli. Od 21. decembra, kada Sunce ulazi u vaš znak, raste potreba da se posvetite sopstvenim željama i prioritetima. Kraj mjeseca povoljan je za ozbiljne razgovore, pomirenje i dogovore koji će da vam pruže osjećaj sigurnosti.

Slobodni Jarčevi mogli bi da se zainteresuju za osobu koja na prvi pogled ne pokazuje previše emocija, ali svojim ponašanjem uliva povjerenje. Privlačiće vas zrelost, odgovornost i dosljednost, a manje će da vam budu važni prolazni komplimenti i velika obećanja. Poznanstvo bi moglo da se dogodi preko posla, prijatelja ili na mjestu na koje redovno odlazite. Ipak, nemojte da dozvolite da potreba za sigurnošću preraste u pretjeranu opreznost. Ponekad je potrebno da napravite prvi korak i prije nego što znate kako će sve da se završi. Posljednja nedjelja decembra posebno je zanimljiva za početak odnosa koji bi tokom naredne godine mogao da dobije ozbiljniji oblik.

Vodolija

Zauzete Vodolije tokom decembra mogle bi da osjete potrebu da promijene nešto u ljubavnom odnosu. To ne mora da znači da postoji ozbiljan problem, već da vam je potrebna nova energija, više spontanosti i prostora da budete ono što jeste. Ako ste u prethodnom periodu imali osjećaj da se veza pretvorila u rutinu, pokušajte da zajedno uvedete neke nove navike. Razgovarajte o željama koje ste možda zanemarili i nemojte da pretpostavljate da partner zna šta vam je potrebno. Mogući su i razgovori o prijateljstvima, društvenim obavezama i granicama koje treba da postavite. Pred kraj mjeseca biće vam jasnije koliko ste spremni da napravite kompromis, a u čemu ne želite da odustanete od sebe.

Slobodne Vodolije mogle bi da se iznenade kada shvate da ih privlači osoba koju su do sada posmatrale isključivo kao prijatelja ili poznanika. Druženja, zajednički projekti i društvene mreže mogli bi da budu povod za zanimljivo poznanstvo. Neobičan razgovor ili neočekivana poruka mogli bi da pokrenu priču koja će se razvijati spontano. Ipak, nemojte odmah da bježite čim primijetite da se druga strana emotivno približava. Potrebno je da sebi dozvolite da budete ranjivi i da ne pokušavate baš sve da držite pod kontrolom. Decembar može da donese i susret sa osobom koja ne pripada vašem uobičajenom tipu, ali sa kojom ćete da imate mnogo više zajedničkog nego što ste očekivali.

Ribe

Ljubavni horoskop za decembar 2026. godine zauzetim Ribama donosi posebnu osjetljivost na atmosferu u vezi i način na koji partner pokazuje emocije. Željećete više nježnosti, razumijevanja i zajedničkih trenutaka, a sitni znaci pažnje imaće veliki značaj. Ako ste u posljednje vrijeme imali utisak da ste se udaljili, praznični period mogao bi da vam pruži priliku da obnovite bliskost. Ipak, nemojte da očekujete da će se svaki problem riješiti sam od sebe. Razgovarajte o onome što vas muči i pokušajte da ne tumačite partnerovo ćutanje kao nedostatak ljubavi. Pun Mjesec u Raku 24. decembra dodatno naglašava emotivne potrebe, romantiku i želju za pripadanjem. Za neke parove ovo može biti posebno lijep period, ispunjen važnim odlukama i planovima za budućnost.

Slobodne Ribe mogle bi da se nađu u situaciji u kojoj će emocije početi da se razvijaju mnogo brže nego što su planirale. Neko bi mogao da vam priđe na veoma nježan i nenametljiv način, a upravo će vas osjećaj bliskosti i razumijevanja najviše privući. Moguće je poznanstvo preko prijatelja, na porodičnom okupljanju ili tokom prazničnih događaja. Ipak, pazite da ne idealizujete osobu koju još uvijek ne poznajete dovoljno. Vaša intuicija može da bude dobar vodič, ali je važno da posmatrate i djela, a ne samo riječi. Pred kraj decembra moguće je priznanje simpatije ili početak romanse koja će da vam vrati vjeru u ljubav. Ako se neko iz prošlosti ponovo pojavi, ovog puta ćete morati da odlučite da li zaista želite da mu pružite novu šansu.

(Mondo)