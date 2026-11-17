Pročitajte kakvi vas muškarci privlače po horoskopu i razmislite da li se tu možda krije razlog zašto nikako da vam krene na polju ljubavi.

Izvor: Shutterstock/Inside Creative House

Da li vam se dešava da, uprkos želji da ovog puta izaberete drugačije, ponovo završite u vezi sa muškarcem koji ima gotovo iste osobine kao vaši prethodni partneri? Možda vas privlače oni koji djeluju samouvjereno, ali su emotivno nedostupni, oni kojima je stalno potrebna pažnja ili muškarci koji tačno znaju šta žele i ne odustaju od svojih ciljeva.

Ponekad nesvjesno ponavljamo iste ljubavne obrasce, čak i kada mislimo da smo naučili lekcije iz prethodnih veza. Na naše izbore utiču karakter, očekivanja, iskustva i način na koji doživljavamo ljubav, a astrologija nudi zanimljiv pogled na to kakav tip muškarca privlači svaki horoskopski znak.

Pogledajte kakve muškarce najčešće birate prema horoskopu i na koje obrasce u ljubavi bi trebalo da obratite pažnju.

Ovan

Privlače vas samouvjereni muškarci koji vole izazove.

Imate snažnu ličnost i teško vas može osvojiti muškarac koji ne zna šta želi. Zato vas često privlače ambiciozni, takmičarski nastrojeni i veoma samouvjereni muškarci. Prija vam partner koji umije da vas izazove, prati vaš tempo i ne osjeća se ugroženo zbog vaše nezavisnosti.

Ipak, postoji jedna zamka: ponekad možete pomiješati samopouzdanje sa tvrdoglavošću ili potrebom za dominacijom. Potreban vam je snažan muškarac, ali ne i neko ko će svaku raspravu pretvoriti u nadmetanje. Ljubav nije takmičenje u tome ko će biti glavni.

Bik

Privlače vas stabilni muškarci koji pružaju sigurnost.

U ljubavi cijenite zrelost, dosljednost i odgovornost. Nisu vam dovoljne samo lijepe riječi i romantična obećanja – mnogo više vam znači muškarac koji svoja osjećanja pokazuje konkretnim postupcima. Želite partnera na koga možete da se oslonite i uz kojeg se osjećate sigurno.

Međutim, ponekad možete izabrati muškarca koji je previše vezan za rutinu i kojem nedostaje inicijativa. Sigurnost vam jeste važna, ali ne zaboravite da je za kvalitetnu vezu potrebno njegovati i strast, spontanost i zajedničke trenutke. Ljubav ne bi trebalo da postane nešto što se podrazumijeva.

Blizanci

Privlače vas inteligentni, duhoviti i nepredvidivi muškarci.

Za vas je razgovor jedan od najvažnijih načina povezivanja. Privlače vas muškarci sa kojima možete satima da pričate, koji imaju smisao za humor, radoznali su i uvijek mogu da vas iznenade nekom novom idejom. Volite osobe koje imaju sopstveni svijet i neprestano vas podstiču da razmišljate.

Ipak, trebalo bi da obratite pažnju na to da li vas previše privlači nepredvidivost. Zanimljiv muškarac nije nužno i emotivno dostupan partner. Potreban vam je neko ko će umjeti da unese uzbuđenje u vezu, ali i da bude dosljedan, pouzdan i prisutan.

Muškarci koji vas privlače prema horoskopu

Izvor: Shutterstock/Inside Creative House

Rak

Privlače vas snažni muškarci koji kriju nježnu stranu.

Često vas privlače muškarci koji na prvi pogled djeluju snažno, samouvjereno i pomalo zatvoreno, ali za koje osjećate da se iza te spoljašnje čvrstine krije osjetljiva strana. Volite da otkrivate nečije emocije i da gradite bliskost u kojoj se partner osjeća dovoljno sigurno da pokaže svoju ranjivost.

Međutim, postoji opasnost da se previše uključite u tuđe probleme, vjerujući da će vaša ljubav, pažnja i strpljenje promijeniti partnera. Ne morate biti osoba koja će svakoga spasavati i popravljati. Zaslužujete muškarca koji umije da pruži istu nježnost, pažnju i podršku koju dobija od vas.

Lav

Privlače vas harizmatični, ambiciozni i uspješni muškarci.

Volite muškarce koji imaju izraženu ličnost, ambicije i upečatljivo prisustvo. Privlače vas oni koji znaju šta žele, imaju jasne ciljeve, društveni su i ne plaše se da budu primijećeni. Želite partnera na kojeg možete da budete ponosni, ali i nekoga ko umije da prepozna i cijeni vaše kvalitete.

Ipak, obratite pažnju na muškarce kojima je neprestano potrebno divljenje. Veza ne bi trebalo da postane borba za pažnju i priznanje. Potreban vam je partner koji će vas podržavati, radovati se vašim uspjesima i dozvoliti vam da zablistate, bez potrebe da se takmiči sa vama.

Djevica

Privlače vas inteligentni, organizovani i odgovorni muškarci.

Ozbiljnost i zrelost veoma su vam važne kada birate partnera. Privlače vas muškarci koji imaju jasne životne ciljeve, pažljivi su, odgovorni i drže do svoje riječi. Ne osvajaju vas nužno grandiozni romantični gestovi, već sitnice koje pokazuju kakav je neko u svakodnevnom životu.

Ipak, možete se naći u situaciji da vas privlače muškarci kojima je stalno potrebna vaša pomoć, podrška ili savjet. Pazite da ne preuzmete odgovornost za čitavu vezu. Partner bi trebalo da bude osoba koja umije samostalno da rješava svoje probleme, a ne neko o kome neprestano morate da brinete.

Vaga

Privlače vas šarmantni, romantični i društveni muškarci.

Vašu pažnju lako privlače muškarci koji su elegantni, ljubazni i vješti u komunikaciji. Volite romantiku, lijepe manire i osobe koje znaju kako da se ponašaju u različitim društvenim situacijama. Može vas osvojiti muškarac koji umije da pokaže pažnju, stvori posebnu atmosferu i učini da se osjećate voljeno.

Ipak, važno je da ne pomiješate šarm sa iskrenošću. Neko može biti veoma ubjedljiv, ljubazan i pažljiv na početku veze, a da kasnije ne pokazuje dosljednost. Zato pokušajte da gledate dalje od prvog utiska i obratite pažnju na djela, a ne samo na riječi.

Muškarci koji vas privlače prema horoskopu

Izvor: Shutterstock/Harbucks

Škorpija

Privlače vas misteriozni, intenzivni i strastveni muškarci.

Površni odnosi vas ne ispunjavaju. Privlače vas muškarci složene ličnosti, oni koji ne otkrivaju odmah sve o sebi i djeluju kao da iza njihove spoljašnjosti postoji čitav svijet koji tek treba upoznati. Volite intenzitet, duboke razgovore i osjećaj snažne emotivne povezanosti.

Međutim, upravo vas tajanstvenost ponekad može navesti da previše ulažete u osobu koju zapravo još ne poznajete dovoljno. Ne krije svaki povučen muškarac neku posebnu priču. Ponekad nedostatak otvorenosti jednostavno znači da osoba nije spremna za bliskost. Ne morate da dešifrujete nekoga da biste zaslužili njegovu ljubav.

Strijelac

Privlače vas avanturisti koji vole slobodu i spontanost.

Volite muškarce koji uživaju u slobodi, putovanjima i novim iskustvima. Potreban vam je partner koji je spreman da izađe iz svakodnevne rutine, istražuje svijet i poštuje vašu nezavisnost. Previše ograničavajuće veze mogu učiniti da se osjećate kao da propuštate nešto važno.

Ipak, obratite pažnju na to da li vas privlače muškarci koji nisu spremni za ozbiljnu vezu. Sloboda i posvećenost ne isključuju jedna drugu. Pravi partner neće doživljavati bliskost kao gubitak nezavisnosti, već kao priliku da zajedno gradite odnos u kojem oboje imate dovoljno prostora.

Jarac

Privlače vas ambiciozni, zreli i ostvareni muškarci.

Privlače vas muškarci koji znaju šta žele i spremni su da ulože trud kako bi ostvarili svoje ciljeve. Cijenite disciplinu, ozbiljnost i sposobnost da se gradi nešto trajno. Važno vam je da pored sebe imate osobu na koju možete da se oslonite i sa kojom možete da planirate budućnost.

Ipak, ponekad možete pridavati previše značaja društvenom statusu ili poslovnim uspjesima. Muškarac može imati impresivnu karijeru, a da istovremeno ne zna kako da bude emotivno prisutan u vezi. Ne zaboravite da su bliskost, razumijevanje i pažnja jednako važni kao ambicija i uspjeh.

Muškarci koji vas privlače prema horoskopu

Izvor: Shutterstock/La Famiglia

Vodolija

Privlače vas neobični, nezavisni i nepredvidivi muškarci.

Privlače vas ljudi koji razmišljaju drugačije, ne uklapaju se u ustaljene obrasce i imaju originalan pogled na svijet. Volite muškarce sa neobičnim idejama, zanimljivim interesovanjima i autentičnom ličnošću. Potreban vam je odnos u kojem možete da budete svoji i imate dovoljno prostora za sopstvena interesovanja.

Ipak, jedan obrazac bi mogao da se ponavlja – privlačnost prema muškarcima koje je teško osvojiti ili razumjeti. Nezavisnost jeste važna, ali ne bi trebalo da bude izgovor za emotivnu nedostupnost i nedostatak posvećenosti. Svakoj vezi potrebni su prisutnost i uzajamno ulaganje.

Ribe

Privlače vas osjetljivi, romantični i komplikovani muškarci.

Imate izraženu romantičnu stranu i često vas privlače muškarci koji umiju da pokažu emocije ili djeluju kao da im je potrebno razumijevanje. Volite da zavirite ispod površine i otkrijete ono što drugi možda ne primjećuju. Za vas ljubav podrazumijeva duboku povezanost, nježnost i osjećaj da nekoga zaista poznajete.

Međutim, ponekad možete idealizovati partnera i zaljubiti se više u njegov potencijal nego u osobu kakva zaista jeste. Važno je da ne preuzimate ulogu spasioca i ne čekate da se neko promijeni zahvaljujući vašoj ljubavi. Za zdrav odnos potrebni su trud, iskrenost i posvećenost obje strane.

(Mondo)