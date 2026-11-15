Nedjeljni horoskop: Lavove očekuju strastveni trenuci, Ovnovima stiže bitan poziv, a vama?

Pročitajte nedjeljni horoskop od 16. do 22. novembra 2026. godine!

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Nedjeljni horoskop od 16. do 22. novembra 2026. godine, saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 16. do 22. novembra vam donosi priliku da konačno presiječete situaciju koja vas već neko vrijeme drži u mjestu. Na poslu ćete morati brzo da reagujete na nove zahtjeve, ali će vam upravo vaša snalažljivost donijeti prednost pred kolegama. Jedan poziv ili sastanak krajem nedjelje mogao bi da najavi početak novog projekta. Finansijski se situacija stabilizuje, mada je savjet da izbjegavate impulsivne kupovine sredinom sedmice. Zauzeti Ovnovi trebalo bi da pokažu više razumijevanja za partnerove obaveze umjesto da sve shvataju lično. Slobodni bi mogli da uđu u zanimljivu komunikaciju sa osobom koju su nedavno upoznali preko posla ili zajedničkog poznanika. Prijaće vam boravak na svježem vazduhu i raniji odlazak na spavanje. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

BIK

Pred vama je nedjelja u kojoj ćete poželjeti da usporite tempo i posvetite se stvarima koje vam donose sigurnost. Na poslu će se od vas tražiti strpljenje i preciznost, naročito kada je riječ o papirologiji ili dogovorima sa saradnicima. Nemojte ulaziti u rasprave sa ljudima koji ne žele da čuju drugačije mišljenje. Novac će dolaziti stabilno, a moguć je i manji dobitak ili povraćaj duga na koji ste već zaboravili. U ljubavi vas očekuje mirniji period – partner će cijeniti vašu posvećenost i spremnost da saslušate. Slobodni Bikovi mogli bi da privuku pažnju nekoga ko traži ozbiljnu i stabilnu priču, bez igrica. Obratite pažnju na ishranu i unos tečnosti. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

BLIZANCI

Mogli biste da se nađete u centru pažnje zbog ideje koja će drugima djelovati smjelo, ali će se pokazati kao pun pogodak. Na poslu vas očekuje dinamična atmosfera sa mnogo kraćih sastanaka, poruka i dogovora. Pripazite samo da u brzini ne propustite neki važan detalj. Finansijska situacija zahtijeva malo bolju organizaciju, posebno ako planirate putovanje ili veći trošak za dom. Zauzeti Blizanci mogli bi da riješe manji nesporazum otvorenim i iskrenim razgovorom bez zadrške. Slobodni će zračiti posebnom harizmom, pa će lako sklapati nova poznanstva, a jedan susret mogao bi da preraste u nešto više od običnog flerta. Pokušajte da pronađete način da umirite misli prije spavanja. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i četvrtak.

RAK

Nedjeljni horoskop od 16. do 22. novembra vam donosi potrebu da se više oslonite na sopstvenu intuiciju nego na savjete okoline. Na poslu ćete uspjeti da završite obaveze koje su vam stvarale pritisak, što će vam donijeti veliko olakšanje. Jedna starija ili iskusnija osoba mogla bi da vam pruži korisnu podršku. Finansije su pod kontrolom, ali nije najbolji trenutak za pozajmljivanje novca drugima. U emotivnim odnosima biće vam potrebna toplina i potvrda bliskosti – ne ustručavajte se da to otvoreno kažete partneru. Slobodni Rakovi mogli bi da obnove kontakt sa nekim ko im je nekada mnogo značio, ali će ovoga puta mnogo jasnije znati šta žele. Više pažnje posvetite imunitetu i odmoru. Najbolji dani biće vam utorak i nedjelja.

LAV

Bićete puni elana i spremni da pokrenete stvari sa mrtve tačke, posebno na polju karijere i ličnih ambicija. Na poslu vam se otvara prilika da pokažete svoje liderske sposobnosti, ali pazite da ne nametnete preveliki pritisak ljudima sa kojima sarađujete. Finansijski biste mogli da napravite pametan potez koji će vam se isplatiti u narednim nedjeljama. U ljubavi vas očekuju strastveni trenuci – partner će željeti više zajedničkog vremena i pažnje. Slobodni Lavovi mogli bi da upoznaju osobu snažnog karaktera koja će ih odmah zaintrigirati, a varnice će biti očigledne već pri prvom susretu. Pripazite na leđa i izbjegavajte naglo podizanje tereta. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

DJEVICA

Nedjeljni horoskop od 16. do 22. novembra vam donosi priliku da uvedete red u obaveze koje su se nagomilale prethodnih dana. Na poslu ćete biti izuzetno fokusirani, pa će vam poći za rukom da riješite problem koji je drugima djelovao nerješivo. Vaš trud neće proći neprimijećeno. Finansijski je ovo povoljan period za planiranje budžeta i ulaganje u nešto praktično. Zauzete Djevice trebalo bi da prestanu da analiziraju svaku partnerovu riječ i da se više prepuste trenutku. Slobodne bi mogle da primijete naklonost osobe iz bliskog okruženja koja već duže vrijeme pokušava da im se približi na suptilan način. Ne zanemarujte potrebu za kvalitetnim snom. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

VAGA

Ove nedjelje ćete tražiti ravnotežu između poslovnih obaveza i privatnog života, što neće uvijek biti lako postići. Na poslu su mogući novi pregovori ili saradnja koja zahtijeva diplomatičnost i spremnost na kompromis. Ne dozvolite da vas tuđa nervoza izbaci iz takta. Novčana situacija se popravlja, ali pripazite da ne potrošite previše na poklone ili izlaske. U ljubavi vas očekuje lijep period – partner će vas iznenaditi gestom pažnje koji će vam uljepšati nedjelju. Slobodne Vage mogle bi da upoznaju nekoga na kulturnom događaju, proslavi ili preko prijatelja, a razgovor će teći sasvim prirodno. Više kretanja i lagane šetnje pomoći će vam da vratite energiju. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedjelja.

ŠKORPIJA

Pred vama je intenzivna nedjelja u kojoj ćete jasno znati šta želite i nećete pristajati na polovična rješenja. Na poslu biste mogli da otkrijete informaciju koja će vam pomoći da donesete važnu stratešku odluku. Držite svoje planove za sebe dok ne budu potpuno spremni za realizaciju. Finansije zahtijevaju oprez početkom nedjelje, ali već od četvrtka situacija postaje znatno povoljnija. U ljubavi su moguće dublje emocije i iskreni razgovori koji će učvrstiti odnos sa partnerom. Slobodne Škorpije mogle bi da uđu u tajanstvenu i uzbudljivu komunikaciju sa osobom koja budi njihovu radoznalost. Pronađite zdrav način da kanališete višak energije. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

STRIJELAC

Očekuje vas nedjelja puna optimizma, novih ideja i želje za promjenom svakodnevne rutine. Na poslu ćete lako pronalaziti rješenja i motivisati ljude oko sebe, a moguća je i ponuda koja uključuje saradnju sa inostranstvom ili putovanje. Finansijski biste mogli da budete na dobitku, naročito ako se bavite kreativnim ili samostalnim poslom. Zauzeti Strijelčevi će uživati u opuštenoj atmosferi sa partnerom i planiranju zajedničkih aktivnosti za kraj godine. Slobodni bi mogli da dožive neočekivani susret na mjestu gdje to najmanje očekuju, a spontanost će biti vaš glavni adut. Povedite računa o osjetljivom grlu i izbjegavajte hladne napitke. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

JARAC

Bićete usmjereni na dugoročne ciljeve i nećete dozvoliti da vas sitne prepreke skrenu sa puta. Na poslu vas očekuje ozbiljan razgovor o budućim planovima ili preuzimanju većih odgovornosti, što vam može donijeti i bolju finansijsku poziciju. Budite sigurni u svoje argumente i ne pristajte na manje nego što zaslužujete. Novac trošite racionalno, ali sebi ipak priuštite neku sitnicu za opuštanje. Partner bi mogao da zatraži više vaše pažnje i prisutnosti, pa se potrudite da posao ne nosite kući. Slobodni Jarčevi mogli bi da započnu komunikaciju sa osobom koja dijeli njihove životne vrijednosti i poglede na budućnost. Obratite pažnju na napetost u mišićima i priuštite sebi masažu ili toplu kupku. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i nedjelja.

VODOLIJA

Iznenadna promjena plana mogla bi da vam donese mnogo više koristi nego što u prvi mah mislite. Na poslu ćete imati priliku da iznesete svoje originalne ideje, a podrška kolega neće izostati. Budite otvoreni za timski rad, jer udruženim snagama možete postići mnogo više. Finansije će biti stabilne, uz mogućnost dodatnog prihoda kroz honorarni angažman. Zauzete Vodolije će željeti više zabave i dinamike u vezi, pa predložite partneru neku novu aktivnost. Slobodni bi mogli da se iznenade kada shvate da osoba sa kojom imaju sjajnu prijateljsku komunikaciju gaji mnogo dublja osjećanja. Pripazite na pad energije sredinom nedjelje. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 16. do 22. novembra vam donosi mirniji ritam i priliku da posložite sopstvene misli i prioritete. Na poslu će biti važno da ostanete fokusirani i ne dozvolite da vas tuđi problemi opterećuju. Završite započete obaveze prije nego što se upustite u nove dogovore. Finansijski biste mogli da dobijete dobru vijest ili rješenje za trošak koji vas je brinuo. U ljubavi vas očekuje mnogo nježnosti i razumijevanja – partner će vam biti velika podrška. Slobodne Ribe mogle bi da upoznaju romantičnu i pažljivu osobu koja će im vratiti vjeru u iskrene emocije. Više odmora i boravak u mirnom okruženju napuniće vam baterije. Najbolji dani biće vam utorak i petak.