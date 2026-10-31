Da li ste magnet za novac, imate li ovo u horoskopu? Astrološke tačke u karti donose sreću, ljubav i obilje

Ko su najveći kosmički favoriti u astrologiji? Proverite svoj horoskop i pročitajte da li u natalnoj karti imate ove srećne tačke?

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Svi znamo koji smo znak u horoskopu, mnogi znaju i za podznak. Međutim, astrolozi kažu da se tajna životnog uspjeha, lakoće i takozvane „srećne ruke” krije mnogo dublje – u specifičnom rasporedu planeta, kuća i aspekata u vašoj ličnoj natalnoj karti.

Baš kao što neki ljudi imaju prirodni dar za biznis ili umjetnost, tako određene planetarne pozicije djeluju kao “kosmički vjetar u leđa”, pa se lakše privlače dobre prilike, skladne odnose i materijalno blagostanje bez iscrpljivanja.

1. Venera u petoj kući – Zlatni pečat umjetnosti, radosti i ljubavi

Peta kuća je dom uživanja, kreativnosti i romantike, a kada se u njoj nađe Venera (planeta ljepote i harmonije), to se smatra jednom od najsrećnijih pozicija uopšte. Osobe sa ovim astrološkim aspektom lako privlače ljubavne priče, imaju izražen estetski talenat i život često doživljavaju kao igru u kojoj sve ide od ruke.

2. Jupiter u Strijelcu (ili naglašen Jupiter)

Budući da je Jupiter vladar Strelca i planeta ekspanzije, optimizma i sreće, njegov boravak u ovom znaku donosi nepresušnu vjeru u bolje sutra. Ljudi sa ovim aspektom imaju urođen „objektiv sa pozitivnim fokusom” – čaša je za njih uvijek polupuna, a životne prepreke posmatraju isključivo kao lekcije koje vode ka uspjehu.

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3. Moćni aspekt: Venera u sekstilu ili trigonu sa Jupiterom

U astrologiji, aspekti između dve planete sreće i ljubavi (Venere i Jupitera) predstavljaju vrhunski trofej. Trigon između ovih planeta donosi izuzetnu lakoću u finansijama, društvenim odnosima i ljubavi. Ljudi sa ovim aspektom često se opisuju kao rođeni pod srećnom zvijezdom jer im se prava vrata otvaraju u pravom trenutku.

4. Venera u desetoj kući – Magnet za poslovni uspjeh

Deseta kuća donosi javni ugled, karijeru i uspjeh. Kada se tu nađe Venera, vrata poslovnog sveta se otvaraju sa iznenađujućom lakoćom. Ljudi prirodno reaguju na energiju ove pozicije, što donosi brže napredovanje na ljestvici, priznanja i pozicije na kojima se cijeni vaš šarm i umijeće pregovaranja.

5. Jupiter u konjunkciji sa Plutonom – Magnet za bogatstvo

Ova rijetka i moćna kombinacija dešava se u dužim vremenskim intervalima, ali kada se pojavi u natalnoj karti, smatra se jednim od najsnažnijih indikatora finansijskog uspjeha i moći transformacije. Spoj Jupitera (obilje) i Plutona (moć, regeneracija) sugeriše sposobnost privlačenja velikih resursa i ostvarivanja velikih ambicija.